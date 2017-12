Weihnachtskonzert in Ramsbeck

Am 30.12.17 um 19 Uhr findet unter dem Titel „Hört es klingt vom Himmelszelt – denn es ist Weihnachtszeit“ ein Weihnachtskonzert in der St. Margaretha Pfarrkirche in Ramsbeck statt.

Mitwirkende sind die Chorgemeinschaft Ramsbeck, das Streicherquartett der Musikschule HSK sowie Detlef Müller an der Orgel. Die Gesamtleitung untersteht Christian Ortkras.

Karten für 10€ sind im Vorverkauf bei der Volksbank Sauerland in Ramsbeck und im Nah und Frisch Markt Nölke in Ramsbeck erhältlich. Außerdem an der Abendkasse.