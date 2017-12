Es ist die außergewöhnlichste Aktion in der 20jährigen Partnerschaft des FC Schalke 04 mit der Brauerei C. & A. Veltins! Rechtzeitig vor Weihnachten hat sich die Sauerländer Traditionsbrauerei für die Fans des königsblauen Kultclubs ein ganz besonderes Highlight ausgedacht! Unter dem Motto „Ein Leben lang frisches Veltins“ können die Fans punktgenau 19 Jahre und 04 Monate lang allmonatlich zwei Kästen frisches Veltins gewinnen! Die Auswahl für die nächsten zwei Jahrzehnte ist groß: Der Gewinner kann aus dem breiten Angebot der Privat-Brauerei von Pils über Radler bis hin zu Alkoholfrei frei wählen und damit sich und seine Freunde beglücken. Stapelt man die Kästen aufeinander, ergibt das ein Turm, der mehr als doppelt so hoch ist wie die Veltins-Arena auf Schalke. „Besser noch: Man kann damit fast zwei Jahrzehnte lang zu jedem Bundesliga-Spiel der Königsblauen seine Freunde auf eine hoffentliche Siegerrunde einladen“, sagt Veltins-Marketingdirektor Herbert Sollich. Und als Krönung dieses ohnehin schon ungewöhnlichen Gewinns: Die erste Lieferung wird durch einen S04-Spieler persönlich angeliefert! Die Teilnahme ist noch bis zum 20. Dezember, 18 Uhr, möglich unter www.veltins-fan-aktionen.de. Der Gewinner wird noch vor Weihnachten ermittelt.