BEATABEND 2018 erstmals in Schmallenberg – der Vorverkauf beginnt

Am Montag, 18.12.2017, beginnt der Vorverkauf für den traditionellen Beatabend am 13. Januar 2018. Aufgrund der Umbauproblematik im Kurhaus findet die Rockparty erstmals in der Stadthalle Schmallenberg statt. Der veranstaltende Power Of Rock e.V. präsentiert mit Knockin´ on Penny´s Door und der ALLSTAR Band zwei neue Formationen.

Die Karten für die älteste Rockveranstaltung im Sauerland sind für EUR 10,00 in den Geschäftsstellen der Volksbank Bigge-Lenne eG und der Stadtsparkasse Schmallenberg sowie bei Guntermanns Stuben und Schröder´s Sporteck in Bad Fredeburg und im Gasthof Mönig (Schacka) in Schmallenberg erhältlich.

Weitere Infos unter: www.powerofrock.de

www.facebook.com/powerofrock1993