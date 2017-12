Reisebüro Cordes – kundenorientiert und familienfreundlich

Doppelsieg bei Kundenbefragung

Das zur Reisebürokette alltours gehörende Reisebüro Cordes in Eslohe bietet eine vielfältige Palette an Reiseangeboten. Aber es sind nicht nur diese, die viele Kunden dazu bewegen, in ein Geschäft zu gehen, statt ihren Urlaub online zu buchen. alltours wurde im Rahmen einer umfangreichen Kundenbefragung, die das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und der Welt am Sonntag durchgeführt hat, bereits zum sechsten Mal in Folge auf Platz 1 im Service gewählt. Darüber hinaus erhielt alltours ebenfalls zum wiederholten Male die Auszeichnung als familienfreundlichste Reisebürokette.

Der Kunde ist König

Deutschlands größtes Service-Ranking erfolgte allein über Kundenurteile. Dabei untersuchte man, wie der Kundenservice von aktuellen und ehemaligen Kunden erlebt wurde. Kriterien waren dabei beispielsweise die Qualität der Beratung sowie die Atmosphäre in einer Filiale. Einen Wert von 70,8 Prozent ermittelte ServiceValue für die alltours-Reisecenter und setzte das Unternehmen damit an die Spitze vor andere namhafte Mitbewerber.

In Sachen Familienfreundlichkeit konnten die Filialen von alltours sogar noch mehr punkten: Hier gab es ganze 74,2 Prozentpunkte und damit die beste Bewertung von bundesweit 420 beurteilten Firmen. 45.000 Personen nahmen an der Online-Befragung teil. Diese mussten bestimmte Kriterien erfüllen: Mindestens ein Kind musste der Teilnehmer im Haushalt haben und in den letzten zwei Jahren Kunde des Unternehmens gewesen sein. Bewertungskriterien waren etwa, ob das Produkt- und Dienstleistungsangebot auf Familien und Kinder zugeschnitten und ob das Verhalten des Personals familien- und kinderfreundlich war.

Stark gegenüber Online-Portalen

Natürlich freut sich Christiana Cordes, Inhaberin des alltours-Reisecenters in Eslohe, sehr über solche Auszeichnungen: „Zeigen sie doch, dass wir unseren Kunden eine kompetente, freundliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Beratung bieten. Darin liegt zugleich auch unsere Stärke gegenüber den Online-Portalen.“ Denn gerade dieser Punkt ist für viele Kunden sehr wichtig: eine Beratung, die gezielt auf die besonderen Wünsche und Bedürfnisse von ihnen und ihren Familien eingehen kann, sodass einem entspannten Urlaub ohne große Überraschungen nichts mehr im Wege steht.