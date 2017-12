Wenn die Dämmerung von Lichterketten erhellt wird und zahlreiche Sauerländer Tannen rund um das Haus leuchten, ist Advent bei Deimanns. Zum Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende reihen sich zahlreiche herausgeputzte Hütten im historischen Gutshof aneinander auf. Im Jubiläumsjahr – 100 Jahre Deimann in Winkhausen – steht mit dem Auftritt von Tom Astor und Band ein musikalisches Highlight im Programm.

Die haushohe Tanne ist der Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes und erleuchtet das bunte Treiben. Bei stimmungsvollen Klängen der Blechbläser stöbern Besucher durch das vielfältige Angebot nach Geschenken und gönnen sich etwas von den hausgemachten Leckereien. Neben der obligatorischen Bratwurst und dem Glühwein werden beispielsweise auch Grünkohl mit Mettwurst sowie Sauerländer Wild und andere herzhafte Speisen angeboten. Natürlich dürfen Gebäck und Christstollen nicht fehlen. Ein Besuch im Gourmetrestaurant Hofstube lohnt sich ebenfalls – Küchenchef Felix Weber bereitet verführerische Kleinigkeiten zu.

An den Ständen erwarten die Besucher unter anderem weihnachtliche Dekorationen und Selbstgemachtes von regionalen Erzeugern wie exklusivem Schmuck, Edelbrände, Äpfel aus der Pfalz, frischgebackenes Brot, Feinkost und vieles mehr. Auch die Läden der Einkaufspassage im Hotel öffnen an diesen Tagen ihre Türen bis spät in die Abendstunden. In diesem festlichen Ambiente baut sich die Vorfreude auf die Feiertage ganz entspannt auf.

Programm

Samstag 16. Dezember 2017, 12:00 bis 21:00 Uhr • weihnachtliche Musik mit Lenne Blech • ab 16 Uhr Programm mit Tom Astor & Band sowie der Vorstellung des Jubiläumsbuchs „100 Jahre Familie Deimann in Winkhausen“. Moderation: Gisbert Baltes

Sonntag, 17. Dezember 2017, 11:00 bis 19:00 Uhr • weihnachtliche Musik mit Lenne Blech • Hausführungen