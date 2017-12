Adventliche Führung durch Meschede

Am Samstag, den 16.12.2017 haben Sie die Möglichkeit einen winterlichen Spaziergang durch Meschede zu genießen. Mit warmer Kleidung und in netter Gesellschaft werden Sie sicher viel Spaß bei dieser adventlichen Führung haben und gleichzeitig die romantischen Seiten der Kreis- und Hochschulstadt kennenlernen.

Das genaue Programm wird aber noch nicht verraten – lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns auf Sie!

Dauer: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: 16:00 Uhr an der Tourist-Info in Meschede

Kosten: Erwachsene 4,50 €, Kinder frei

Anmeldung: Tourist-Info Meschede, Tel. 0291-9022443