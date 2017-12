Das WOLL-Magazin jetzt auch für Iserlohn, Menden, Hemer und Balve

„Das Wort „Woll“ (auch in seinen Variatonen „wonnich“, „wo'“, etc.) verbindet uns Sauerländer sprachlich miteinander. Es ist so etwas wie die DNA unserer Alltagskommunikaiton.“ – Das schreibt Patrick Feldmann als verantwortlicher Chefredakteur in der ersten Ausgabe des WOLL-Magazins für die Städte Iserlohn, Menden, Hemer und Balve. Und weiter: „Für uns steht WOLL aber auch für Worte, Orte, Land und Leute – mit diesen vier Komponenten beschreiben wir unsere uns eigene Lebensart, die geprägt ist von Tradition und Innovation, von solidem Know-How und neugieriger Forschung und vor allem von Herzlichkeit, Ehrlichkeit und einer Bescheidenheit, die uns manchmal selbst übersehen lässt, was uns diese wunderbare Region zu bieten hat.“

Die kostenlose WOLL-Sonderausgabe für Iserlohn, Menden, Hemer und Balve wird seit dem Wochenende in eben diesen Städten und Umgebung verteilt bzw. in Geschäften angeboten.

Aus dem Inhalt:

Vier Städte – vier Bürgermeister – Interview mit den Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens (Iserlohn), Martin Wächter (Menden), Michael Heilmann (Hemer) und Hubertugs MÜhling (Balve)

Das Minox-Museum in Hemer-Frönsberg

Weihnachten auf Hof Tillmann

Iserlohn Roosters – Magnet für die Gegend

Interview mit Reiner Hänsch

Die Theaterszene in Menden

und weitere Themen

Im März kommenden Jahres wird dann das erste reguläre Heft erscheinen.