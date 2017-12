Nicht nur für Basketball-Fans

Am Samstag, 23.12.2017 findet in Olpe ein großes „Basketball-3-gegen-3-Wohltätigkeitsturnier“ statt. Bisher haben Paul Gudde (Basketball Skill Coach, der schon NBA Spieler trainierte) und Philipp Schwethelm (Bundesligaspieler und Ex-Nationalspieler) für das Event zugesagt. Paul Gudde wird vor Ort sein und ermöglicht den U16/U18 Gewinnern ein Team-workout. Philipp Schwethelm stellt Autogrammkarten und Klamotten zur Verfügung.

Frei nach dem Motto #DoSomethingGood wird Geld für das Kinderhospiz Baltasar in Olpe gesammelt.