Weihnachtskonzert des Musikvereins

Der Musikverein Grevenbrück lädt wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert am Sonntag, 17. Dezember, dem dritten Advent in die weihnachtlich geschmückte Schützenhalle in Grevenbrück ein. In diesem Jahr findet das Konzert zum letzten Mal unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Klaus Meier statt und beginnt bereits um 16 Uhr.

Bereits ab 14.30 ist die Schützenhalle geöffnet, damit sich vorab alle Gäste mit Kaffee, Kuchen, leckeren Waffeln und Torten stärken können. Während des Kaffetrinkens spielt der Nachwuchs, das Jugendorchester des Musikvereins, unter der Leitung von Günter Kühn, bekannte und weihnachtliche Lieder.

Das Weihnachtskonzert stellt in diesem Jahr auch das Abschiedskonzert unseres langjährigen Dirigenten Klaus Meier und die Stabübergabe an unseren zukünftigen Dirigenten Patrick Raatz dar. In vielen Proben und einem erfolgreichen Probewochenende unter der Leitung von einigen Profimusikern haben die Musiker ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit einigen Highlights der letzten Jahre und neuen Melodien auf die Beine gestellt.

Im ersten Teil darf man sich auf klassische Stücke wie die Ouvertüre „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé, aber auch Filmmusiken, unter anderem aus „Superman“ und „Winnetou“ freuen. Im zweiten Teil wird es weihnachtlich und auch solistisch. Während der „Petersburger Schlittenfahrt“ oder dem Konzertstück „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt schnell die passende Stimmung auf. Ein besonderes Highlight wird sicherlich das Trompetensolo „O mein Papa“ gespielt von Klaus Meier unter der Leitung von Patrick Raatz sein. Bei dem ein oder anderen Weihnachtslied dürfen auch die Gäste mitsingen

Dieses Konzert ist der ideale Zeitpunkt um vom Alltagsstress abzuschalten und sich bei konzertanter und fröhlicher Musik ein paar schöne Stunden zu gönnen. Ein Dankeschön seitens des Musikvereins gilt den Freunden vom Schützenverein, welche mit Vorstand und Offizierscorps in der Pause und nach dem Konzert für die Bewirtung, mit leckeren Würstchen, Glühwein und auch gekühlten Getränken, sorgen. Karten gibt es zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse.

Quelle: www.grevenbrueck.de