Gelungener Abschluss des Fotomarathons

Meschede. Die Gewinner des 4. Fotomarathons in Meschede sind jetzt in der Volksbank Meschede ausgezeichnet worden. Meschedes Bürgermeister Christoph Weber und Dr. Florian Müller, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland, lobten die eingereichten Fotos und die Kreativität der Teilnehmer. Dies brachte Florian Müller mit einem Zitat von Detlev Motz auf den Punkt: „Wer als Anfänger die Gestaltungsregeln der Fotografie ignoriert, hat keinen Verstand. Wer sich aber lebenslang daran klammert, hat keine Phantasie.“

In der ersten Alterskategorie, 5. bis 8. Schuljahr, gewannen Clara Arens und Carla Nowag. Den zweiten Platz belegte Emily Sander und den dritten Platz Jana Franzes. In der zweiten Alterskategorie, 9. Schuljahr bis 18 Jahre, sicherten sich Dana Marx den ersten, Leon Fiedler den zweiten und Vanessa Pohl den dritten Platz. In der Alterskategorie der Erwachsenen gewann die Vorjahressiegerin Desirée Hötte. Zweiter wurde Thomas Arenhövel und Dritter Christoph Borghoff.

Für die ersten Plätze aller Alterskategorien gab es ein iPad, als zweiten Preis eine Sofortbildkamera und als dritten Preis einen GeschenkGutschein von Meschede aktiv. Die Preise wurden von der Volksbank Sauerland, Foto Sonntag und der Werbegemeinschaft Meschede aktiv gesponsert. Zur Überraschung aller Anwesenden spendete Florian Müller den beiden Siegerinnen aus der ersten Alterskategorie, Clara Arens und Carla Nowag, noch ein zweites iPad. Die Beiden traten als Team an und müssen sich so den ursprünglichen Gewinn nicht teilen.

Das Bild mit der besten Gesamtwertung reichte Desirée Hötte in der Kategorie „Unter Strom“ ein. Die besten Bilder werden zurzeit in der Geschäftsstelle Meschede der Volksbank Sauerland ausgestellt und können noch bis Ende des Jahres dort angeschaut werden. Insgesamt nahmen in diesem Jahr etwa 33 Teilnehmer an der Gemeinschaftsaktion der VHS Meschede, der Volksbank und des Stadtmarketing Meschede teil.

Zusätzlich gibt es auch eine Galerie auf der Homepage der Stadt Meschede mit allen eingereichten Bildern. Die Galerie und weitere Informationen über die vergangenen Fotomarathon-Aktionen gibt es unter http://www.meschede.de/leben-einkaufen/stadtmarketing-meschede-ev/aktionen/fotomarathon/ im Internet.