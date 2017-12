Der besondere Weihnachtsmarkt in Sundern- Allendorf

Der besondere Weihnachtsmarkt in Allendorf am 9. und 10. Dezember.

Mitten in Allendorf sorgt jeweils am zweiten Advent ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit außergewöhnlicher Atmosphäre für die optimale Einstimmung auf das schönste Fest des Jahres.

Die anfängliche Idee eines eigenen Weihnachtsmarktes in Allendorf hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus hat es sich herumgesprochen, wie ursprünglich und gemütlich diese Einstimmung auf das Weihnachtsfest am Fuße der Pfarrkirche des Dorfes ist. Möglich ist dies allerdings nur durch den unermüdlichen Einsatz der fleißigen, stillen Helfer im Hintergrund.

In 25 gemütlichen Holzbuden werden Weihnachtsplätzchen gebacken und kulinarische Spezialitäten angeboten. Winterliche Getränke werden erwärmt und Kunsthandwerk, Textilien sowie regionale Produkte von Senf bis Marmelade verkauft. Lassen Sie sich auf die stimmungsvolle vorweihnachtliche Zeit ein und genießen Sie das Rahmenprogramm der Allendorfer Vereine und Verbände.

Das Eröffnungskonzert wird in diesem Jahr von den vereinten Chorstimmen des Kirchenchors Sundern und Barditus Allendorf unter der Leitung von Wolfgang Bitter in der Kirche gesungen.

Die Jungmusiker des Ortes übernehmen im Anschluss mit einem Fackelzug auf dem Kirchplatz und sorgen für weihnachtliche Klänge. Bis in die späten Abendstunden wird der Musikverein aus Amecke mit adventlicher Livemusik beim Plausch mit Glühwein am offenen Feuer begleiten.

Traditionell wird der zweite Advent mit einem Hochamt um 11.00 Uhr eröffnet.

Auf der Bühne treten an diesem Sonntag im wechselnden Programm Grundschüler und Musiker aus Allendorf, Amecke und Hagen auf. Am Nachmittag besucht der Sankt Nikolaus den Weihnachtsmarkt und bringt süße Überraschungen für die kleinen Besucher mit. Anschließend dürfen mit viel Eifer in der Weihnachtsbäckerei leckere Plätzchen gebacken werden.

Zeit zur Ruhe und Besinnung sollten sie sich für das große vorweihnachtliche Konzert mit den Allendorfer Chören unter der Leitung von Frank Rohrmann nehmen.

Klein aber sehr, sehr fein ist er.

Flyer_Weihnachtsmarkt_2017