Buchpräsentation: Karin Resch – Der verzauberte Sauerlandwolf

Karin Resch veröffentlicht im WOLL-Selbstverlag „Der verzauberte Sauerlandwolf. Ein kleines Märchen.“

Karin Resch hat in ihrem Leben bereits die unterschiedlichsten, in ihrer Natur und Kultur vergleichbar reichen Regionen Deutschlands kennenlernen können. Von ihrer Kindheit am Rande der Schwäbischen Alb mit ihren zahlreichen Zeugnissen mittelalterlicher Kultur über den urtümlichen Schwarzwald und das niedersächsische Harzvorland mit seinen ausgedehnten Wäldern, den tiefen Taleinschnitten und wilden Flussläufen, bis hin zu ihrer jetzigen Heimat im wunderschön-urigen Sauerland hat jede Lebensstation ihre Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen die so faszinierenden Sagenwelten haben für die Mittfünfzigerin ihren ganz eigenen Zauber entfalten können.

Und so wurde es zu einer Herzensangelegenheit, die Zauberwelten der Sagen, Mythen und Märchen lebendig zu erhalten und sie vor dem Vergessen zu bewahren, sie ebenso phantasievoll wie der modernen Lebenswelt angepasst neu zu erzählen. „Der verzauberte Sauerlandwolf“ ist Karin Reschs erste und sicherlich nicht letzte Erzählung dieser Art und ist nun im Woll-Selbstverlag erschienen.

Das Debüt der Autorin aus dem Märkischen entführt in eine fantastische Welt des Möglichen und Märchenhaften. Schwarze Magie, Glück und Schicksal, Naturgeister, Hexenwerk und Aberglaube: Wer Märchen liebt, kommt hier garantiert auf seine Kosten. Darüber hinaus erfährt man das eine oder andere Wissenswerte aus der Kulturgeschichte der Sauerländer Heimat. Was dem Jungen Reiner und Dörchen, der Tochter einer Heilerin, zwischen Schicksalsschlägen und spannend-schaurigem Abenteuer widerfährt, was es mit dem titelgebenden verzauberten Sauerlandwolf auf sich hat und ob es ein märchenhaftes Happy End gibt, das lässt sich auf knapp 100 Seiten kurzweilig erzählt erfahren. Überliefertes aus lang vergangenen Zeiten? Oder „nur“ ein Märchen für Groß und Klein? Vielleicht beides … Wer kann das schon sagen? Es lockt auf jeden Fall eine abendliche Lesestunde am heimeligen Kachelofen, vielleicht nach einem Gang durch die zauberhaften Sauerländer Wälder.

Karin Resch: Der verzauberte Sauerlandwolf – WOLL-Selbstverlag

ISBN: 9-784 634 217 20

9,95 Euro

