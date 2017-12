Barbara-Messe unter Tage im Sauerländer Besucherbergwerk

Ramsbeck. Am Gedenktag der hl. Barbara wird in Ramsbeck alljährlich eine Messe unter Tage gefeiert. Dazu sind am Montag, 4. Dezember, alle Interessierten herzlich eingeladen.

Der 4. Dezember ist der Gedenktag der Heiligen Barbara – sowohl für evangelische wie auch für katholische, armenische wie auch orthodoxe, koptische wie auch syrisch-orthodoxe Christen. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute, der Elektriker, der Köche, der Zimmerleute und der Feuerwehrleute. Ihr Name bedeutet „die Fremde“, was auch darauf hinweist, dass viele Bergleute zu den Wanderberufen gehörten. Auch wenn in Ramsbeck kein aktiver Bergbau mehr betrieben wird, so arbeiten weltweit unzählige Männer, Frauen und Kinder unter gefährlichen, schwierigen Bedingungen in den Gruben und Erzaufbereitungen.

Seit über 20 Jahren gibt es daher im Sauerländer-Besucherbergwerk Ramsbeck die Tradition, am Gedenktag der hl. Barbara eine Messe unter Tage zu feiern, um für die lebenden und verstorbenen Bergleute in aller Welt zu beten. Für die musikalische Mitgestaltung sorgt in bester Bergmanns-Tradition die Knappenkapelle aus Lennestadt-Meggen.

Die Einfahrt in den Berg beginnt am Montag, 4. Dezember, um 15 Uhr, die Messfeier dann nach Abschluss der Einfahrt gegen 16 Uhr. Kosten entstehen nicht. Zu dieser Messfeier in besonderer Atmosphäre lädt das Sauerländer-Besucherbergwerk alle Interessierten herzlich ein.