Anmeldung zur Kinder-Uni läuft

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich bis zum 13. Januar für die Mescheder Kinder-Uni im Februar bewerben

Meschede / Hochsauerlandkreis. Im Februar 2018 beginnt an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede wieder das Studium in der Kinder-Uni. Teilnehmen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Wer dabei sein möchte, bewirbt sich bis zum 13. Januar als Studierender der Kinder-Uni.

Im Kinder-Uni-Studienjahr 2018 stehen für die Kinder Elektrotechnik, Fertigungstechnik, Informatik und Mathematik auf dem Vorlesungsplan. Los geht es am 7. Februar mit der Vorlesung von Prof. Dr. Stephan Breide zum Thema „Geheimschriften – Verstecken, Verbergen, Verschlüsseln“. Am 14. Februar erklärt Prof. Dr. Jörg Kolbe den Kindern, wie 3-D-Drucken funktioniert und was dies mit Lego zu tun hat. Prof. Dr. René Ramacher geht am 21. Februar der Frage nach, wie ein Computer mit Algorithmen puzzelt. Und am 28. Februar geht es bei Prof. Dr. Monika Reimpell um Max und Moritz im Gefangenendilemma und die Frage, was das mit Umweltverschmutzung zu tun hat.

Jede der vier Vorlesungen dauert 45 Minuten und wird zweimal angeboten: jeweils um 14:45 Uhr und um 17:00 Uhr. Begleitpersonen können die Vorlesungen auf einer Leinwand im Foyer verfolgen. Zudem lädt die Mensa zu einem Besuch ein und bietet Kuchen und Getränke an. Partner der Kinder-Uni 2017 sind: Erlebnisberg Kappe Winterberg, Outdoorzentrum Sorpesee, Sparkassen im Hochsauerlandkreis, Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede und das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis.

Die Vorlesungen finden im Fritz-Honsel-Hörsaal der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Platzzahl während der Vorlesungen begrenzt ist, kann die Hochschule nur 400 Bewerbungen berücksichtigen. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fh-swf.de/kinder-uni.

Über das Bildungsnetzwerk Hochsauerlandkreis

Das Bildungsnetzwerk Hochsauerlandkreis setzt sich für bestmögliche Bildungserfolge aller Kinder und Jugendlichen in der Region ein. Unter der Devise „Kein Talent darf verloren gehen“ arbeitet das Bildungsnetzwerk daran, die Bildungsangebote im Hochsauerlandkreis gut aufeinander abzustimmen. Wichtige Themen des Netzwerks sind individuelle Förderung, leichtere Übergänge von KiTa zur Schule und Beruf, sowie Inklusion. Ansprechstelle ist das Regionale Bildungsbüro Hochsauerlandkreis. Alle Informationen sind unter www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de zu finden.

Hierbei verfolgt das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis das Ziel für Themen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet in diesen Bereichen zu fördern. Weitere Informationen zu zdi und unseren Projekten finden Sie unter www.zdi-hsk.de und www.zdi-portal.de