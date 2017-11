Zweite WOLL-Ausgabe für Meschede und Bestwig ab 01. Dezember erhältlich

Kalt wird es im Sauerländer Winter – allerdings nur bei den Außentemperaturen. Muckelig warm wird es Ihnen hoffentlich beim Lesen der zweiten WOLL Ausgabe für Meschede, Bestwig und Umgebung.

Zunächst möchten wir uns bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zutiefst bedanken: Danke für das herzliche und positive wie auch kritische Feedback auf das erste WOLL Magazin speziell für Meschede und Bestwig. Ihre Tipps und Anregungen haben uns richtig angespornt, noch mehr interessante Geschichten und schöne Bilder rund um unsere Heimat zu erstellen und hier zu veröffentlichen.

Ein Team aus mittlerweile 17 Redakteuren, Fotografen, Grafikern und Anzeigenleuten sind für Sie unterwegs, um über Worte, Orte, Land und Leute zu berichten. Zum Beispiel über einen besonderen Kraftort in Stockhausen (Seite 8), über unsere heimische Theaterszene (Seite 50), über eine junge Jägerin aus Freienohl (Seite 42) oder auch über die Ahnenforschung in Nuttlar (Seite 14). Haben Sie Fragen, Ideen oder Anregungen für uns? Auf Ihre Nachricht freuen wir uns, gerne per E-Mail unter

redaktion@woll-meschede-bestwig.de

Und nun: Eine gute Zeit beim Lesen!