Weihnachtliche Konzerte im St. Walburga-Krankenhaus

Ging der Chor einst von Station zu Station, kommt sie mittlerweile in der Krankenhaus-Kapelle für das Konzert zusammen. Der schönste Lohn für den gezeigten Einsatz? „Das“, sagt Siebert, „sind jene bewegenden Momente, in denen man sich bei uns für unserer ehrenamtliches Engagement herzlich bedankt.“ Und er weiß auch: „Einigen würde allerhand fehlen, kämen wir irgendwann nicht mehr im Krankenhaus vorbei.“ Deshalb wird noch direkt nach dem Schlusston das Datum für die Neuauflage zwölf Monate später festgelegt. The same procedure …

Guter Brauch: Musikzug der freiwilligen Feuerwehr gibt 59. Weihnachtskonzert am Heiligen Abend