Am heutigen Sonntag( 26.11. 2017) wurden im Rathaus der Stadt Schmallenberg die

Ehrenamtspreise verliehen. Die Verleihung erfolgte damit zum 4. Mal. Neben einer

Verdienstmedallie erhielten die Ausgezeichneten 500 Euro, die nach eigenen

Vorstellungen für Vereine oder andere Organisationen genutzt werden konnten.

Die Ehrenamtspreise wurden Theresia Albers, Georg Brand, Ferdinand Hennemann,

Jürgen Rohrbach und Martin Stöwer überreicht.

Theresia Albers wurde für ihr Engagement in der Flüchtlingsbetreuung in Bödefeld, wie

auch der Stadt, ausgezeichnet. Auch Jürgen Rohrbach engagiert sich im Rahmen der

Flüchtlingshilfe mit einem besonders Fokus auf die pädagogische Unterstützung. Für

seine Arbeit und Hingabe zum Sport, erhielt Martin Stöwer die Auszeichnung, der die

Leichtathletik-Abteilung des Vfl-Fleckenberg 1984 gründete und bis heute als Trainer

unterstützt. Ferdinand Hennemann wurde für mehrere Aufgaben und sein großes

Engagement als Ortsvorsteher des Stadtbezirks Holthausen ausgezeichnet. Für seine

Arbeiten als Schiedsmann im gesamten Stadtgebiet wurde der Ehrenamtspreis an Georg

Brand verliehen, der dieses Amt bereits seit fast vierzig Jahren ausübt.

Alle Ausgezeichneten verdeutlichten in ihren Reden, dass die Würdigung des Ehrenamts

nicht nur ihnen, sondern vielen Menschen, die sie auf diesem Weg unterstützen, gebührt.

Text und Fotos: Simon Föster