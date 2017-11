Balve, 17.11.2017 – Simone Blum, Laura Klaphake und gleich zweimal Isabell Werth: das sind die aktuellen Deutschen Meister. Balve ist einfach „Der Platz wo Meister gemacht werden!“

So auch im kommenden Jahr vom 07.-10. Juni 2018. Bis dahin behalten unsere Deutschen Meister ihren wohlverdienten und hart erkämpften Titel. Simone Blum als auch Laura Klaphake hatten eine überragende Saison und starteten erstmalig in den großen Stadien dieser Welt. Das Balve Optimum beweist sich einmal mehr als Sprungbrett für die Deutschen Meister in die internationale Elite. Die frisch gebackenen Deutschen Meister bewiesen sich auch in diesem Jahr als Garanten für das deutsche Team!

Für das kommende Event haben sich die Organisatoren, neben dem Frühbucherrabatt bis zum 30. November, etwas ganz Besonderes für ihre Besucher einfallen lassen.

Die OPTIMUM Weihnachtsbox

Erstmalig ist diesen Advent eine limitierte Balve Optimum Weihnachtsgeschenkbox im Verkauf. Ganz nach dem Motto „Verschenken Sie nicht irgendwas – schenken Sie das OPTIMUM mit vielen Überraschungen!“

In der Weihnachtsbox ist alles drin, was das Optimum-Herz begehrt. Neben zwei Flaniertickets für den Samstag inklusive der Nacht der Show, erhalten Sie ein Geldermann Carte Blanche Piccolo, ein OPTIMUM Lederarmband by Carlitos, einen Mini-Balvi Schlüsselanhänger, ein hochwertiges Paar FALKE Kniestrümpfe der Marke Burlington, sowie zwei Backstage Gutscheine für eine Führung auf dem Gelände des Schloss Wocklum. Bei dieser exklusiven Führung erfahren Sie einige spannende Hintergründe rund um das Balve Optimum. Wie sind beispielweise die Pferde bei einer Deutschen Meisterschaft unterbracht? Dieses und vieles mehr erfahren Sie zum Beispiel im Rahmen einer exklusiven Stallführung.

Die Weihnachtsbox hat insgesamt einen Wert von über 110 €.

Damit auch möglichst viele Menschen von diesem Angebot profitieren, wird die Box für NUR 54 € zzgl. 4,50 € Versand auf der Website balve-optimum.de/merchandising oder direkt im Partnershop von Carlitos unter carlitos-handmade.de/balve-optimum-shop angeboten.

Für alle, die sich die einzigartige Atmosphäre der Deutschen Meisterschaft der Spring- und Dressurreiter im kommenden Jahr nicht entgehen lassen möchten, gibt es außerdem bis zum 30. November einen Frühbucherrabatt von 10%. Tickets können unter www.ticketmaster.de oder unter 01806-999 0000 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz/max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz) erworben werden.