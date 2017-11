Märkischer Kreis. (pmk). Die winterliche Burg Altena lädt auch in diesem Jahr wieder zum Besuch des Winter-Spektakulums ein, und zwar vom 1. bis 3. Dezember. Der Märkischen Kreis hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Pfiffikus ein abwechslungsreiches Programm für die drei Veranstaltungstage zusammengestellt. Gaukelei, Akrobatik , alte Handwerkskunst, Mitmach-Aktionen im Museum, Märchen und Geschichten, viel Musik und die beliebten Fackel-Führungen rund um die Burg Altena bieten für jeden Besucher etwas.

Die „Skyhunters in nature“ präsentieren am Samstag und Sonntag ihre Eulen und Greifvögel im unteren Burghof. Zu sehen sind in diesem Jahr auch Gaukler Nils und anmutige Kontaktkugeljonglage von Beatrice. Die Künstlerin aus Berlin ist ein Allround-Talent, denn auch als Eisprinzessin auf Stelzen oder mit Feuer-Jonglage kann sie das Publikum in ihren Bann ziehen. „Der Gawan“ hat es auf die Lachmuskeln der kleinen und großen Besucher abgesehen. Als Ritter Kevin ist er außerdem mit seiner hölzernen „Rosinante“ unterwegs.

Winterlich kalt muss es sein, wenn Martin Röttger aus Eisblöcken Eisskulpturen schafft. Der Steinmetz- und Steinbildhauermeisters liebt das Eisschnitzen vor Publikum. Mit dem klassischen Handwerkszeug seines Berufsstandes fertigt er in liebevoller Handarbeit binnen weniger Stunden aus einem Eisblock ein Kunstwerk. Auf den Burghöfen und in Teilen der Museen des Märkischen Kreises auf der Burg Altena schlagen Handwerker, Hökerer und Tavernen ihre Lager auf. Leckere Gerüche aus dem Schmaushaus und vom Grill, von Honig-Met, Maronen und der Duft orientalischer Parfüme liegen in der winterlichen Luft. Selbstgesiedete Seifen, Holzspielarbeiten, feine Gewänder, Waren aus Leder und einiges mehr werden von den mittelalterlichen Händlern angeboten.

Am Freitag und Samstag werden bei „Fackelführungen“ wieder Sagen und Geschichten zur Burg Altena erzählt. Als Extra gibt es am Samstag noch Spezialführungen nur für Erwachsene zum Thema „Lust und Leid“. Bei dem kurzweiligen Rundgang von rund 30 Minuten geht es um das Liebesleben in vergangenen Zeiten. Eine weitere Station ist der Kerker, wo über Strafen und Folterwerkzeuge berichtet wird. Am Samstag und Sonntag, wenn auch die Museen und das Deutsche Drahtmuseum geöffnet sind, laden museumspädagogische Aktionen zum Mitmachen ein.

Besondere Highlights sind die Open-Air Konzerte auf der Natursteinbühne. „Reliquiae“ rocken die Mittelalterbühne am Freitag mit „Mediaeval World Folk“. „Fuchsteufelswild“ bieten am Samstag eine stimmige Mischung aus mittelalterlicher Marktmusik und Folk, virtuos vorgetragen und gewürzt mit Märchen, Sagen und Geschichten. Dudelsack, Schalmeien, Geige, Davul, Waldzither, Basslaute und Bouzouki sind die musikalische Welt von „Donner & Doria“, die am Sonntag auftreten. Knoepfchen und Horda von „Waldträne“ bringen von Freitag bis Sonntag Liedkunst aus dem Harz zum Winter-Spektakulum und machen damit auch den unteren Burghof zum Ort von Musik und Gesang.

Veranstaltungszeiten:

Freitag, 01.12.: Winter-Spektakulum 17 – 22 Uhr

Samstag, 02.12.: Winter-Spektakulum und Museen Burg Altena 11 – 22 Uhr

Sonntag, 03.12.: Winter-Spektakulum und Museen Burg Altena 11 – 18 Uhr

Eintritt: 2,00 €/Person/Tag, Kinder unter sechs Jahren frei, Samstag und Sonntag inklusive Museumseintritt Burg Altena und Deutsches Drahtmuseum.

Die Zufahrtstraßen zur Burg Altena sind an den Veranstaltungstagen gesperrt, außerdem besteht dort ein absolutes Halteverbot. Besucher können ihre Fahrzeuge auf den ausgewiesenen Parkflächen in der Stadt abstellen und entweder zu Fuß (ca. 15 Min. von der Stadtmitte) oder mit dem Erlebnisaufzug oder dem Altenaer Bürgerbus zur Burg kommen.

Fahrzeiten des Bürgerbusses (ab Besucherparkplatz Langer Kamp):

Freitag: 18 Uhr bis 22.30 Uhr

Samstag: 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Sonntag: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Fahrzeiten des Erlebnisaufzuges (Eingang Lennestraße/Fußgängerzone):

Freitag: 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Samstag: 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Sonntag: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Alle Infos, Programm und Auftrittszeiten unter www.maerkischer-kreis.de