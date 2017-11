Alle Jahre wieder flattert gegen Ende November die Einladung zur betrieblichen Weihnachtsfeier in den Posteingang. Ein schöner Anlass, um gemeinsam mit den Kollegen das Jahr Revue passieren zu lassen, Erfolge zu feiern und zusammen Zeit in ausgelassener Stimmung zu verbringen. Welche Möglichkeiten gibt es im Sauerland, um die Weihnachtsfeier mit den Kollegen zu etwas ganz Besonderem zu machen?

Weihnachtsdinner oder Cocktails trinken

Der Klassiker unter den Weihnachtsfeiern ist ein gemeinsamer Abend im Gasthaus oder in einer Bar. Je nach Größe des Betriebes kann es eine Option sein, das Lokal für den Abend zu mieten, sodass alle Kollegen unter sich sind und gemeinsam feiern können. Üblicherweise fährt man direkt nach Feierabend geschlossen zum Lokal, lauscht dort einer Dankesrede des Chefs und genießt anschließend ein Weihnachtsdinner, bevor man den Abend bei Musik und Drinks ausklingen lässt.

Das Bacio in Schmallenberg veranstaltet am 9. Dezember ein Christmas Dinner mit weihnachtlichem Drei-Gänge-Menü, zu dem Firmen, Stammtische und Vereine eingeladen sind. Die Kosten betragen pro Person 24 Euro; die Teilnahme ist nur nach vorheriger Reservierung möglich – telefonisch unter der Nummer 2972 – 97 49 619 oder persönlich im Bacio.

Entspannte Lounge-Atmosphäre erwartet Besucher hingegen Im Puzzles Lounge Club in Sundern. Dort kann man zusammen mit Kollegen Bier oder Cocktails schlürfen und zu Club-Musik das Tanzbein schwingen. Unter der Telefonnummer 0160 – 98 55 21 28 oder unter info@puzzles-lounge.club kann man nach Reservierungen fragen.

Weihnachtsfeier mit Seeblick

Wer eine etwas ausgefallenere Örtlichkeit sucht, sollte sich hingegen das Bootshaus Biggesee in Olpe anschauen. Die Räumlichkeiten können für private Feste gemietet werden und erlauben eine ganz besondere Aussicht auf den See; der Wintergarten verfügt sogar über einen Kamin. Kapazitäten reichen von 35 Personen im Speicherhaus bis zu 250 im exklusiven Bootshaus. Zur Wahl stehen Weihnachtsmenü, Buffet und sogar eine Partynacht mit Showgrillen. Das Bootshaus Biggesee ist unter der Telefonnummer 02761-9779156 oder per Mail unter info@bootshaus-olpe.de erreichbar.

Ausflug ins Winterberger Winterdorf

Eine weitere Option ist, die Weihnachtsfeier mit einem Ausflug zu verbinden. So bietet sich das Winterberger Winterdorf, das vom 16. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018 seine Pforten öffnet, für eine gemütliche Weihnachtsfeier in festlicher Stimmung an. Neben Leckereien wie Waffeln, Stockbrot und Bratwurst, darf der Glühwein natürlich nicht fehlen; außerdem sorgt eine Schlittschuhbahn für winterlichen Fahrspaß.

Dresscode

Was die Kleidung für die Weihnachtsfeier angeht, reicht bei den meisten Firmenfeiern ein schickes, gepflegtes Outfit völlig aus. Abendgarderobe ist nur dann erwünscht, wenn das Fest in einer besonders teuren Location stattfindet. Da meist alle Mitarbeiter gemeinsam vom Büro aus aufbrechen, besteht sowieso kaum eine Möglichkeit, sich umzuziehen – was man im Büro trägt, hat man darum auch auf der anschließenden Feier an. Damen können beispielsweise zum Overall beziehungsweise zum Jumpsuit greifen; mit einem Blazer eine durchaus ausgehtaugliche Kombination, wie man hier sehen kann. Herren lockern ihr Bürooutfit auf, indem sie ihre Krawatte abgelegen und einen Hemdknopf öffnen.

Bildrechte: Flickr Christmas 2011 Jana Reifegerste CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten