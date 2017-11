Kann man aus Minutensteaks, Jelly Beans, Salatherzen, Tortilla Chips, Weinsauerkraut, Pfefferminzbonbons, Bananen, einer Fertigpizza und Schokostreuseln ein exquisites Menü zubereiten? Diese Frage stellt sich in der neuen Vorabendshow „Gekauft, gekocht, gewonnen“ bei kabel eins. Einer der Köche der Sendung ist Olaf Baumeister, Besitzer des Hotel-Restaurants „Seegarten“ am Sorpesee und seit 2014 Genussbotschafter des Landes Nordrhein-Westfalen für die Region Sauerland.

In dem Kochwettbewerb müssen Top-Köche eine Jury von ihrem Können überzeugen, wobei das Format es ihnen nicht ganz leicht macht: In jeder Folge beobachten zwei der Profi-Köche zunächst Kunden über versteckte kabel eins-Kameras bei ihrem Einkauf im Supermarkt und schauen sich genau an, was sie in ihren Einkaufswagen legen. Danach müssen sie jeweils einen Kandidaten auswählen, ihn nach Hause begleiten und unter Zeitdruck aus ALLEN eingekauften Lebensmitteln ein überraschendes Menü zaubern. Mit dem fertigen Essen geht es dann zur großen Entscheidung. Eine dreiköpfige Feinschmecker-Jury bewertet die zubereiteten Gerichte. Wer hat besser gekocht? Wurden alle eingekauften Zutaten verwendet? Welcher Spitzenkoch gewinnt mit seinem Kandidaten das Duell?

Olaf Baumeister, dessen Bekenntnis zur regionalen Küche ihn ebenso auszeichnet wie seine unkomplizierte, lässige Art, ist bereits seit einigen Jahren als Koch beim WDR zu sehen. Dass er sich vor der Kamera jetzt auch dem direkten Wettkampf aussetzen kann, empfindet der 45-Jährige als spannende Herausforderung, die den Köchen einiges abverlangt. „Da sind Spontaneität, Kreativität und Improvisationstalent gefragt“, so Baumeister. „Im Wettkampf mit Top-Köchinnen und Köchen wie Cornelia Poletto oder Martin Baudrexel ist das nicht nur nervenaufreibend, sondern auch sehr lustig.“ Zunächst steht jetzt allerdings ein heißes Duell gegen Spitzenmann Frank Rosin an.

Seit dem 13. November läuft „Gekauft, gekocht, gewonnen“ montags bis freitags um 17:55 Uhr auf kabel eins. Das Duell zwischen Olaf Baumeister und Frank Rosin ist am Mittwoch, den 22. November zu sehen.