Schmallenberg, 16.11.2017 – Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr

veranstaltet die Lenne‐Werkstatt am 1. Adventssonntag ihren zweiten Adventsmarkt.

Das Vorbereitungsteam verspricht einige Neuerungen, die den Besuch wieder

lohnenswert machen. So wurden zusätzliche Aussteller für die Buden‐Flaniermeile

gewonnen, der Eingangsbereich neu gestaltet, die Bühne verlegt und mit einem

Fadenvorhang festlich erleuchtet sowie ein neuer Cateringbereich im Spalterraum des

Kaminholzbereichs geschaffen. Nicht fehlen dürfen die SauerlandBrenner sowie die

Lanzenreiter Design‐Artikel, beides Eigenmarken aus der Lenne‐Werkstatt.

Klienten und Mitarbeiter der TaBeA* stellen im Foyer der Lenne‐Werkstatt ihre

handgemachten Weihnachts‐, Deko‐ und Geschenkideen aus, für die sie bereits über die

Schmallenberger Stadtgrenze hinaus bekannt sind. Das Bistro LenneGold versorgt alle

Gäste mit selbstgemachten Waffeln und einer Adventskaffeetafel. Auch die Kinder

kommen auf ihre Kosten. Auf sie warten ein Streichelzoo, Schminkaktionen,

Lebkuchenbasteln und der Nikolaus.

Beim Zugang auf den Eingangsbereich werden die Besucher durch Schmallenbergs

größten Adventskalender empfangen. Der durch die Beschäftigten und Mitarbeiter der

Lenne‐Werkstatt hergestellte Adventskalender besteht aus 24 illuminierten und

weihnachtlich gestalteten Fenstern des Hauptgebäudes.

Am Bühnenprogramm beteiligen sich auch in diesem Jahr verschiedene regionale

Akteure. So gibt es den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Angebot für Groß und

Klein:

11.00h Kinderchor StimmArt, Ltg. Anja Kresin

11.30h Christlicher Adventsimpuls mit Irmtrud von Plettenberg & Manuela Cyganek

13.30h LenneChor der Lenne‐Werkstatt

14.30h Trommelgruppe André Schneider

15.30h Jagdhornbläserchorps Rothaargebirge Lenne

Der Adventsmarkt findet statt am 3. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Gelände

der Lenne‐Werkstatt in Schmallenberg, Breite Wiese 26.