Mythen und Legenden des Sauerlands entdecken

Im Sauerland gibt es viele Wege und Möglichkeiten, mehr über die Mythen und Sagen der Region zu erfahren. Bereits die Landschaft im Sauerland regt bei vielen Kindern und Erwachsenen die Fantasie an: Man kann sich leicht vorstellen, dass in den dichten Wäldern Hexen und Zwerge und kleine Elfen hausen und Meermänner durch die Bäche schwimmen. Und tatsächlich verbirgt sich hinter fast jedem Berg und Tal eine Legende oder Schauergeschichte aus der Region, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Auf alten Wegen wandeln

Damit sie nicht in Vergessenheit geraten, hat der in Schmallenberg ansässige Verein „Sauerland-Tourismus“ auf sieben Tafeln entlang der Sauerland-Waldroute Märchen und Geschichten abgedruckt, die sich der Legende nach hier abgespielt haben sollen. Obgleich es noch heute Frauen und Männer gibt, die sich beispielsweise im Internet als Wahrsager betätigen, so sind Wahrsagerinnen, wie die germanische Seherin Veleda, auch ein faszinierender Bestandteil vieler Mythen und Legenden aus längst vergangenen Zeiten. Auf dem Wanderweg quer durch das Sauerland kann man sich an diesen Stationen die Märchen und Gruselgeschichten aus alten Zeiten durchlesen.

Sagen und Mythen im Galileo-Park entdecken

Noch bis zum 26. November gibt es außerdem im Galileo-Park die Sonderausstellung „Sauerländer Sagen & Mythen“. Die Galileo-Park-Pyramiden sind ein spannendes Ausflugsziel für Erwachsene und für Kinder, die dort vieles selbst ausprobieren und entdecken können. Die Ausstellung befasst sich mit der Sagenwelt des Sauerlands. Sie erzählt zahlreiche Geschichten von Hexen, Riesen, Zwergen und Teufeln sowie tapferen Jungfern und edlen Rittern, die sich alle vor der Kulisse und Geschichte des Sauerlands mit seinen Höhlen, dem jahrhundertealten Bergbau und den bewaldeten Hügeln abspielen.

In Buchform verewigte Geschichten zum Vorlesen

Wie Birgit Engel im WOLL-Magazin bereits über die Legende der „Hexe von Steupingen“ schrieb, sind viele dieser Geschichten in der Zeit der Christianisierung des heutigen Sauerlands entstanden und verarbeiteten die damaligen Spannungen zwischen Christen- und Heidentum. So auch in der Legende vom Teufelsstein bei Saalhausen. Die Geschichte spielt in der Umgebung der Dörfer Lenne und Saalhausen und handelt von einer Hexe, die mit dem Teufel Fangen spielt. Dieser stürzt bei einem misslungenen Sprung über die Felsen auf den später so genannten Teufelsstein, woraufhin die Hexe ihm in der Lenne das Blut abwäscht. Erzählt wird die Geschichte neben vielen weiteren in dem Buch „SAUERLÄNDER SAGENSCHÄTZE: DIE SCHÖNSTEN SAGEN AUS DEM LAND DER TAUSEND BERGE“ von Michael Martin und Karin Hessmann. Das Buch kommt am 24. November auf den Markt und ist dann in den Sauerländer Buchhandlungen und im WOLL-Onlineshop erhältlich.

Bildrechte: Flickr Enjoying the last sunny days of 2014 Groman123 CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten