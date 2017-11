BWL-Masterstudium für Ingenieure

Bewerbungsfrist für Verbundstudiengang „Technische Betriebswirtschaft“ beginnt am 1. Dezember – Info-Veranstaltung am 17. Dezember

Meschede. Die Fachhochschule Südwestfalen informiert am 17. Dezember über den Masterstudiengang „Technische Betriebswirtschaft“. Dieser richtet sich an Ingenieure und Naturwissenschaftler mit Berufserfahrung. Studienbeginn ist Anfang März, eine Bewerbung ist vom 1. Dezember bis zum 28. Februar möglich.

Der Studiengang bietet berufstätigen Ingenieuren und Naturwissenschaftlern die Möglichkeit, sich berufsbegleitend zum „Master of Business Administrations (MBA)“ weiterzubilden. Der Abschluss ist einem Universitätsabschluss gleichgestellt und berechtigt zur Promotion und zum höheren Dienst in der öffentlichen Verwaltung.

Das Verbundstudium dauert zweieinhalb Jahre und ist ein berufs- und familienbegleitendes Studienangebot: Neben Selbststudienabschnitten finden etwa alle zwei Wochen Präsenzabschnitte an Samstagen statt. Rund zwei Drittel der Inhalte erarbeiten sich die Teilnehmer im Selbststudium.

Studierende lernen, Problemstellungen in Unternehmen nicht nur aus technischer, sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht betrachten und beurteilen zu können. Ziel ist insbesondere die Qualifizierung für Managementaufgaben in mittlerer und höherer Führungsebene. Unternehmen können ausgesuchte Mitarbeiter gezielt weiterbilden, parallel zum Beruf, ohne Ausfallzeiten.

Mehr Informationen gibt es am 17. November ab 18 Uhr im Raum 1.1.2. in der Lindenstraße 53 in Meschede. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich in der Hochschule persönlich beraten zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist unter 0291 9910-4637 oder unter ilgenstein.anne@fh-swf.de möglich. Weitere Informationen unter: www.fh-swf.de/cms/mba