Bei einer verdeckten Überprüfung, einem sog. Mystery Check, wurden die Qualitätsgastgeber am Rothaarsteig hinsichtlich ihrer Servicequalität und ihres Wanderangebotes überprüft

Die rund 100 Qualitätsgastgeber am Rothaarsteig zeichnen sich durch besondere Wanderservices aus, wie z.B. den Hol- und Bringservice zum Steig, Gepäcktransfer zur nächsten Unterkunft, spezielle Wanderverpflegung und attraktive Wandertourentipps. All das und viele weitere Qualitätsmerkmale wurden jetzt bei einem Mystery Check durch gezielt ausgewählte Testkunden abgefragt und auf den Prüfstand gestellt. Dazu erhielten die Betriebe Testanrufe sowie fiktive Mails. Neben den Rothaarsteig Qualitätskriterien waren bei den Anrufen die Erreichbarkeit und allgemeine Gesprächsstandards, wie die persönliche Anrede, Freundlichkeit und das „Lächeln am Telefon“ ausschlaggebend. Bei den E-Mails wurden außerdem die Reaktionszeit, die Individualität des Anschreibens und die Service-Standrads wie Grußformeln, vollständige Angaben des Absenders usw. bewertet. Als drittes Kriterium haben sich die Testkunden die jeweilige Homepage der Qualitätsgastgeber angesehen und diese hinsichtlich der Attraktivität, Benutzerfreundlichkeit, Aktualität, Bildsprache, Rothaarsteig- und allgemeine Wanderinformationen überprüft. Die Absicht des Mystery Checks war die Sensibilisierung der Betriebe für die Rothaarsteig Qualitätskriterien sowie für das Thema Servicequalität. Besonders gute Ergebnisse erzielten die Betriebe bei den Testanrufen. Hierbei punkteten sie mit ihrer guten Erreichbarkeit und aktiv zuhörenden Mitarbeitern. Den besten Servicegrad bei dieser verdeckten Überprüfung erreichte das Hotel Ginsberger Heide aus Hilchenbach. Zur Durchführung des Mystery Checks beauftragte der Rothaarsteigverein e.V. das Unternehmen Kaufmann & Kirner aus Rostock, das bereits langjährige Erfahrungen im Bereich Mystery Shopping hat. Die Präsentation der Ergebnisse fand in dieser Woche im Rahmen der alljährlichen Infoveranstaltung für die Qualitätsgastgeber am Rothaarsteig im Hotel Edermühle in Erndtebrück statt.