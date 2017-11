Winterberg, Hochsauerlandkreis. Golfen in fast unberührter Natur, und das bei traumhaften Herbstwetter: Das Volksbank Bigge-Lenne Open auf dem Golfplatz in Winterberg bot seinen Teilnehmern optimale Voraussetzungen.

Das Golfturnier, zu dem die Genossenschaftsbank ihre Kunden einmal im Jahr einlädt, wird auf wechselnden Plätzen von Attendorn bis Winterberg ausgetragen. Und hat inzwischen Tradition. Die offene Ausschreibung und die spätsommerliche Wetterlage lockten viele Spieler, auch aus den benachbarten Golfclubs in Schmallenberg, Sellinghausen und dem Repetal. Selbst Gäste aus Dortmund konnte Vorstand Bernd Griese begrüßen.

„Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer am Volksbank Bigge-Lenne Open und sind sehr zufrieden mit den Spielergebnissen“, so Griese später. Bruttosiegerin bei den Damen wurde Ursula Wilmers vom Golfclub Schmallenberg mit 18 Bruttopunkten. Bei den Herren gewann Roman Wegener vom Golfclub Winterberg mit 25 Bruttopunkten. Der Nettosieg ging ganz klar an die Spieler des Golfclubs Winterberg. Mit 36 Punkten siegte Justin Lange in der Klasse A. In der Klasse B entschied Andreas Wiese mit 46 Nettopunkten das Spiel für sich. Sieger in der Klasse C wurde Wilhelm Seidensticker, mit 29 Nettopunkten.

Die hervorragende Halfway-Verpflegung bot eine willkommene Gelegenheit für eine längere Pause nach neun Loch; das ausgezeichnete Buffet sorgte für einen harmonischen Ausklang dieses gelungenen Golftages.