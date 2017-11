Sportlich Gutes tun und mit Krombacher o,0% den 22. RTL-Spendenmarathon unterstützen

Am 23. November laufen ab 18 Uhr für 24 ½ Stunden beim 22. RTL-Spendenmarathon wieder die Telefone für den guten Zweck heiß. Im letzten Jahr kamen so 7,8 Mio. Euro für notleidende Kinder zusammen. Begleitet wird der RTL-Spendenmarathon wie zuvor von einer außergewöhnlichen 24-Stunden-Aktion mit Joey Kelly. In diesem Jahr ist es die „24 Stunden-KETTCAR-Challenge“, bei der der Ausdauersportler und Krombacher o,0% Markenbotschafter Joey Kelly sich der großen Herausforderung stellen wird, für den guten Zweck 24 Stunden KETTCAR zu fahren. Zeitgleich werden mehr als 20 Firmenteams versuchen, auch ihr KETTCAR rund um die Uhr in Bewegung zu halten – mit dabei ist auch ein Krombacher o,0% Team.

Eine mit der Teilnahme an der „24 Stunden- KETTCAR-Challenge“ verbundene Spende geht an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ und fließt somit direkt in weltweite Projekte zur Verbesserung der Lebensumstände von benachteiligten Kindern. Wie hoch die Spende ausfällt, liegt in der Sportlichkeit der Krombacher Besucher und Mitarbeiter. Denn Krombacher o,0% spendet für jede gefahrene Minute auf den aufgestellten Rädern in der Krombacher Erlebniswelt 1 € für die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ Eine Spende von mind. 24.000 € wird garantiert.

Deshalb: Auf in die Krombacher Erlebniswelt und auf die Räder!

Teilnehmen kann jeder vom 2. – 22. November in der Krombacher Erlebniswelt: Dienstag bis Samstag jeweils von 11-20 Uhr.