Brot aus dem Steinofen

Am Samstag, den 4. November 2017 wird in Eslohe-Cobbenrode wieder Steinofenbrot gebacken.

Der Verkauf der noch warmen Brote beginnt ab 11:00 Uhr.

Brote können unter 02973/81309 oder per E-Mail unter wolfgang.jenke@web.de

vorbestellt werden.

Zur Auswahl stehen Steinofenbrot sowie Steinofenbrot mit Röstzwiebeln.

Es besteht die Möglichkeit am Backtag die Mühle per Führung zu besichtigen.

Gruppen sollten sich bitte vorher anmelden.

Der Erlös des Backtages fließt wie immer dem Zweck der Mühlenrenovierung zu.