Auf den Spuren der Olympiasieger und Weltmeister

Taxibob und Gästerodeln in der VELTINS-EisArena

Winterberg. (ske) Der Trainings- und Lehrgangsbetrieb in der VELTINS-EisArena läuft seit Anfang Oktober auf vollen Touren. Olympiasieger, Weltmeister oder Europameister bereiten sich auf die Wettkämpfe in der mit Spannung erwarteten olympischen Saison vor. Aber auch Gäste der VELTINS-EisArena können wieder die Faszination erleben, mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Eis-Röhre zu sausen, entweder mit dem Bob oder mit dem Rennrodel-Schlitten.

Beim Taxibob jagen die Teilnehmer mit bis zu 130 km/h durch die Winterberger Kunsteisbahn, eine der schnellsten Bahnen der Welt. Ein erfahrener Bobpilot und drei Gäste bilden jeweils ein Team. Rund 60 Sekunden dauert die atemberaubende Fahrt in der „Formel 1 des Wintersports“. Vom 4. November 2017 bis zum 11. Februar 2018 dauert die Taxibob-Saison. Infos und Anmeldung unter www.olympic-bob-race.de.

Seit einem knappen Jahr bietet die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW) als Betreiber der VELTINS-EisArena das Gästerodeln an, das sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Ab Kurve 11 geht es mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h in die Zielkurve. Erfahrene Trainer und Helfer des BSC Winterberg und des BRC Hallenberg weisen die Teilnehmer ein und betreuen sie. Wichtig ist, dass die Rodlerinnen und Rodler ruhig auf dem Schlitten liegen, dann läuft es „wie geschmiert“. Natürlich werden Schlitten und Helme gestellt. Das Mindestalter beträgt 10 Jahre (in Begleitung eines Erwachsenen). Die Teilnehmer sollten gesund und körperlich fit sein. Jeder Gast hat beim Gästerodeln die Möglichkeit, zwei Fahrten zu absolvieren.

Der erste Termin beim Gästerodeln ist der 27. Dezember 2017 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Weitere Termine: 29. und 30. Dezember (jeweils von 15.30 – 17.00 Uhr), 2. und 5. Januar 2018 (jeweils 18.30 – 20.00 Uhr).

Buchung über die Ferienwelt Winterberg http://www.aktiv-store.com. Weitere Infos unter www.VELTINS-EisArena.de.

Sowohl beim Taxibob als auch beim Gästerodeln erhält jeder Gast eine Teilnahmeurkunde. Gutscheine für beide Disziplinen eignen sich übrigens bestens als Weihnachtsgeschenke.