„Es geht um gute Nachrichten im Bezug auf Integration in Schmallenberg“, so Roman Schauerte, der als erfolgreicher Kameramann und Filmemacher zusammen mit anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen aus Schmallenberg und Umgebung das Projekt „Das gute Ding“ ins Leben gerufen hat. Zusammen mit dem Team aus jungen Geflüchteten werden Filme im Youtube-Format produziert, um sie über die sozialen Medien zu verbreiten und so auf die kleinen Schritte und sichtbaren Erfolge bei der Integration der Geflüchteten aufmerksam zu machen. Gute Nachrichten also. Roman Schauerte: „Es soll ein Forum von und für Geflüchtete im Schmallenberger Sauerland sein, mit guten Nachrichten aus dem Alltag, mit Hilfestellung und Tipps zur Integration und als Portal zum Gedanken- und Meinungsaustausch.“

Ein erstes Video ist bereits im Netz zu sehen. Auf der Facebookseite „Das gute Ding“ berichten junge Flüchtlinge aus Schmallenberg in einem kurzweiligen Video über ihre Ziele, Wünsche und ersten Erfolge. https://www.facebook.com/DAS-GUTE-DING-150256308903407/