In den Sauerland-Wanderdörfern warten spannende Quizfragen auf Frischluftfans

Ob im bunten Wald durch raschelndes Laub stapfen oder sich auf dem Rad die kühle Luft um die Nase wehen lassen – echte Frischluftfans zieht es auch im Herbst nach draußen. Damit dieses Vergnügen in der Natur noch ereignisreicher wird, rufen die Sauerland-Wanderdörfer zur digitalen Schnitzeljagd auf und haben interaktive Touren für die Sauerland-App entwickelt, die den Wanderspaß in der Qualitätsregion mit spannenden Rätselfragen verknüpfen. Damit wurde die beliebte Smartphone-Anwendung mit neuen kniffligen Fragen gefüllt und um die Kategorie „Quiztouren“ erweitert.

Im Frühjahr im Kreis Olpe gestartet, laden nun auch die Sauerland-Wanderdörfer als erste Qualitätsregion Wanderbares Deutschland die App-Nutzer auf interaktive Entdeckungstouren durch das herbstliche Sauerland ein. Nach Aufruf der Anwendung kann direkt auf der Startseite der Rätselspaß für Jung und Alt per Klick auf den Button „Quiztouren“ gestartet werden. Dabei gilt es, an verschiedenen Stationen die dort gestellten Fragen zu Themen rund um Heimatgeschichte, Natur- und Tierwelt oder Kultur zu beantworten. Ist die Antwort richtig, wird der Weg zur nächsten Station freigeschaltet und der Wanderer erhält als Belohnung einen Teil des Lösungswortes. Dies kann entweder ein einzelner Buchstabe oder aber eine ganze Buchstabenfolge sein. Natürlich wird darüber hinaus auch über die Länge und Dauer der einzelnen Touren informiert.

„Noch bis Mitte Dezember können sowohl Gäste als auch Sauerländer bei unserer digitalen Schnitzeljagd mitmachen und spielend die Sauerland-Wanderdörfer erkunden“, erklärt Julia Rohe, Themenmanagerin Wandern beim Sauerland-Tourismus. Die Quiztouren sollen dabei aber nicht nur den Spaß an der Bewegung in freier Natur wecken, sondern auch den Blick für Dinge entlang der Weges schärfen, die sonst vielleicht übersehen werden. „Ganz nebenbei erweitern die Teilnehmer natürlich auch ihr Wissen über unsere grüne Freizeitregion und erhalten Anregungen für ihre nächste Wanderung.“ Den interaktiven Rätselspaß gibt es dabei in unterschiedlichen Längen, so dass er sich entweder für einen kurzen Spaziergang oder gar für einen ganzen Wochenendtrip eignet. Neben aller Freude am gemeinsamen Raten und Lösen der Fragen winken allen Teilnehmern aber auch tolle Preise aus der Region wie beispielsweise einen Gutschein für die Sauerlandtherme Aqua Olsberg oder das Café Heimes in Lennestadt-Altenhundem. „Wird am Ende der Wandertour das Lösungswort oder der Lösungssatz richtig zusammenzusetzt, kann die Lösung dann einfach über die in der App angegebene E-Mail-Adresse versendet werden und man nimmt automatisch am Gewinnspiel teil“, sagt Rohe.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 30.12.2017 möglich. Die Gewinner werden im Januar 2018 ausgelost und benachrichtigt.