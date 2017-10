Im aktuellen WOLL-Magazin wurden einige leckere Eintopfgerichte vorgestellt.

Zum Beispiel dieser leckere Kürbis-Eintopf mit Mettwurstspieß.

Zutaten:

200 g Hokkaidokürbis

40 g Sellerie

40 g Zucchini

150 g Kartoffeln

30 g roter Paprika

30 g Frühlingslauch

50 g Spitzkohl

50 g Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Kokosmilch

1 Msp. frischen Ingwer

1/2 Teelöffel Curry

Salz, Cayennepfeffer, Muskatnuss

Olivenöl

1 Prise Zucker

1 geräucherte Mettwurst

1 Apfel

Zubereitung:

Kürbis, Sellerie, Zucchini, Kartoffeln und Paprika in Würfel schneiden. Spitzkohl und Frühlingslauch in Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden und in Olivenöl kurz anschwitzen. Curry hinzugeben, kurz mitanschwitzen und mit der Gemüsebrühe auffüllen. Kartoffeln und Sellerie zuerst dazugeben und kochen lassen. Nach zehn Minuten die Kürbis-, Zucchini- und Paprikawürfel mit garkochen. Den Ingwer fein reiben und mit dem Spitzkohl und dem Frühlingslauch zum Eintopf geben. Alles mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zucker abschmecken. Mettwurst in Scheiben und Apfel in grobe Stücke schneiden und auf einen Holzspieß stecken. Kurz von allen Seiten anbraten.

Mehr leckere Eintopfgerichte finden Sie im aktuellen WOLL-Magazin. Das gibt es im Zeitschriftenhandel und an vielen Verkaufsstellen in Schmallenberg, Eslohe und Umgebung und im WOLl-Onlineshop.