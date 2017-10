Oeventroper Volks- und Straßenlauf 2017

Ein Herbststurm tobte in Norddeutschland und auch im Sauerland gab es Bedenken, aber nicht solche, die den TuS Oeventrop dazu bewogen hätten, die Veranstaltung abzusagen. Und schließlich standen 240 hartgesottene Läufer bereit, die sich durch ein bisschen Wind nicht die Laune verderben lassen wollten.

Die Läufe über 10km und 5km, sowie die 1,3 km-Strecke für Kinder sind das Highlight der Veranstaltung. Vor allem seit die Laufstrecke vor einigen Jahren in eine landschaftlich schönere Umgebung verlagert wurde, wurden viele Läufer zurückgewonnen. Eine Live-Übertragung, lebendig und fachmännisch kommentiert von Jörg Brouwer und Dietmar Blume, ermöglichten es auch den Zuschauern im Stadion an diesen Läufen teilzuhaben.

Besonders stark war der Fleckenberger Rookie Fkadu Haile unterwegs, der in diesem Jahr schon einige Bestzeiten erzielt hat und auch in Oeventrop trotz Wind über die 10 km einen neuen Streckenrekord mit 34.28,60 Minuten aufstellte und damit sogar André Krause, den Seriensieger der vergangenen Jahre, hinter sich ließ. Auf Platz drei folgte, mit einer für die Wetterbedingungen ebenfalls sehr guten Zeit, Andreas Beulertz.

Bei den Frauen lag Franziska Flügge aus Wildewiese vorne, gefolgt von Christiane Schroller vom TV Arnsberg und Carolina Hoff-Gerke, ebenfalls aus Wildewiese.

Am Ende waren es 16 Frauen und 47 Männer, die die 10km-Strecke in unter einer Stunde zurücklegten.

Für die halbe Distanz zeigte sich den 45 Läuferinnen und Läufern dann sogar die Sonne. Anka Hagelschuer aus Menden war bei den Frauen die Schnellste über die 5km. Ihr folgten Lara Baehr aus Wildewiese und Klara Brauckmann vom TuS Rumbeck.

Bei den Männern lag in dieser Disziplin Marcel Chodura aus der polnischen Partnerstadt Chodura auf dem ersten Platz, der zweite ging an Leo Arnold aus Wildewiese und Platz drei an den Sieger des 10-km-Laufes Fkadu Haile.

Die ganz jungen Läuferinnen und Läufer liefen, angefeuert durch Eltern und Betreuer am Streckenrand, 1,3 km. Auch hier gab es eine Gesamtsiegerwertung, zusätzlich zu einer Wertung für die einzelnen Altersklassen.

Die Platzierungen sahen hierbei wie folgt aus:

Platzierungen im 1,3 km Lauf für weibliche und männliche Altersklassen

W6 Hannah Hins SC Hagen Wildewiese

W7 Lene Soemer VfL Fleckenberg

W8 Emma Kegel SC Hagen Wildewiese

W9 Carolin Rörig TV Schmallenberg

W10 Fiona Kampmann TV Schmallenberg

W11 Julia Vonname VfL Fleckenberg

W12 Zoe Levermann SC Hagen Wildewiese

W13 Nina Rörig TV Schmallenberg

M6 Joel Bömer ohne Verein

M7 Julian Schmidt VfL Fleckenberg

M8 Julius Schmalor SC Hagen Wildewiese

M9 Fynn Frey ohne Verein

M10 Adrian Schmidt VfL Fleckenberg

M11 Jacob Gerke SC Hagen Wildewiese

M12 David Schmidt SC Hagen Wildewiese

M13 Lars Franken DJK Werl

Der Oeventroper Volks- und Straßenlauf war der vorletzte Lauf im Sauerland. Nun folgt nur noch der Finnensturm Ende November in Hüsten.

Die vollständigen Ergebnisse aus Oeventrop finden Sie hier:

http://my2.raceresults.com/44648/results?lang=de#

http://www.oeventroper-strassenlauf.de/Dokument2