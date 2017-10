Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist Betten Hennecke die richtige Adresse für alles, was man für einen erholsamen Schlaf sowie das Wohlfühlen am Tag und in der Nacht braucht. Der Bettenspezialist aus Schmallenberg-Fleckenberg feiert in diesem Jahr sein 215-jähriges Firmenbestehen, an der Leidenschaft für individuelle Schlafsysteme und gute Betten hat sich bis heute nichts geändert. Bereits seit sieben Generationen steht Kundenorientierung bei dem Sauerländer Traditionsgeschäft an erster Stelle.

Auf einer mehr als 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche reihen sich kuschelweiche Frottierwaren neben gemütlicher Bettwäsche, modischer Tag- und Nachtwäsche und vielem mehr. Ob klassische Federkernmatratze oder Kalt- und Viscoschaum als Kernmaterial – um das richtige Schlafsystem für die individuellen, ergonomischen Körpergegebenheiten zu finden, stehen fachkundige und freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Und nicht nur Privatkunden vertrauen auf die jahrelange Erfahrung der Bettenspezialisten. Auch namhafte Hotels aus der Region greifen auf die kompetente Beratung und Ausstattung des Traditionsunternehmens in puncto Schlafkomfort und Qualitätsprodukte zurück.

Mehr Infos unter: www.sauerland-bett.com