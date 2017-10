Hochsauerlandkreis. Aufsatteln, Lasso schwingen und los geht‘s. Die Volksbank-Filialen verwandeln sich vom 26. bis zum 30. Oktober in den legendären Wilden Westen. „Alle Cowboys, Ranger und Goldschürfer sind eingeladen, ihre gesammelten Schätze in Säcken heranzuschaffen und dafür dicke Belohnungen zu ergattern“, so das Motto für alle kleinen Sparer zum diesjährigen Weltspartag.

Während der Spar-Tage können die jüngsten Mitglieder und Kunden der Genossenschaftstsbank an Bigge und Lenne eine Menge erleben: neben dem Wild-West-Look der Filialen, gibt es Spargeschenke sowie Gutscheine für Freizeitbäder und die Jugendfilmwoche. Die Kinder können Westernbilder malen und dabei typische Snacks der Cowboys genießen. In Wormbach können kleine Schürfer sogar ihr Glück im Goldwaschen versuchen. Nicht zu vergessen: Bei dem diesjährigen Gewinnspiel gilt es, einen exklusiven Erlebnispass für das Elspe Festival zu gewinnen und sich an diversen Beratungszentren einen Sheriffausweis mit eigenem Foto ausstellen zu lassen. An allen Spar-Tagen haben alle Filialen von 9 bis 12 und nachmittags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Beratungszentren in Schmallenberg, Winterberg und Medebach sogar bis 19 Uhr!

„Wir bedanken uns bei den vielen Kindern aus über 40 Kindergärten von Attendorn bis nach Medebach, die im Rahmen einer Bastelaktion eifrig gewerkelt und gemalt haben, um ihre Filiale vor Ort in eine wilde Prärie für alle Cowboys und Cowgirls zu verwandeln“, freut sich Marketingmitarbeiterin Britta Busch über die Unterstützung der örtlichen Kindergärten.