Lorien Revival 2017 am 9.12.2017

LORIEN REVIVAL 2017 – 35 Jahre Jubiläum

Anfang Dezember 1982: Nach 5 Jahren Rechtsstreit mit der Gemeinde öffnet die Diskothek LORIEN, in Bestwig an der B7, sein berühmtes Tor mit der handgeschnitzten Inschrift LORIEN im Halbbogen darüber.

Die Wilden 80er

Der Name LORIEN stammt aus dem „Herr der Ringe“. Die Heimat der Elben. Erst 19 Jahre nach der LO- Eröffnung kommt der erste Film der Trilogie in die deutschen Kinos. Im LORIEN standen Schaufensterpuppen verkleidet als Elben zwischen echten, natürlichen Bäumen als Dekoration.

Für viele war das, was im LO DOWN, also der kleinen Disko im Keller, ablief, dann auch eher der Düsterwald, wenn nicht gar Mordor. New Wave war jung. Die Musik oft finster und die Leute gerne schwarz gekleidet.

Auch beim Revival gibt es die beiden Musikebenen wie vor 35 Jahren.

MAIN FLOOR: Progressiver Pop

LO-DOWN: New Wave

Allerdings haben sich die Mehrheiten verändert. Die ehemaligen Wilden aus der kleinen Disco im Keller sind mittlerweile mehrheitlich die treuesten Fans.

Unterstützung für’s LO-DOWN gibt es von Thomas Röring und Kurt Pfarr, die sich seit Jahrzehnten im Sauerland einen Namen für gute 80er Jahre Wave Parties gemacht haben.

Im Main Floor steht Jürgen Reineke, der wohl am längsten auf der Dj-Kanzel im LORIEN gestanden hat und sich auch im Grafik-Design Bereich fürs LO ein Denkmal gesetzt hat. Er hatte die Idee das grob gerasterte Gesicht seiner Freundin auf die Fassade des LO zu bringen. Heute ist es DAS Wiedererkennungszeichen der gesamten LORIEN Fan Gemeinschaft und auf jedem Plakat und jedem Flyer zu sehen.

Leider ist im ehemaligen LO schon längere Zeit eine Wäscherei untergebracht, sodass bei der großen Anzahl der Fans nur in einer Schützenhalle gefeiert werden kann.

Glücklicherweise finden sich auch in den Generationen der heute 20 und 30jährigen genügend begeisterte Anhänger der 80er und des frühen New Wave.

Beginn 20 Uhr Eintritt 10 € inklusive Begrüßungs-Tequilla

Große Jubiläums Aktion zum 35. Jahrestag der LORIEN Eröffnung:

Aus der Zeit als das LO noch geöffnet war, gibt es nur sehr wenig Original-Fotos!

Bringt eure Fotos aus dem LO mit zur Party und ihr erhaltet für jedes Foto, je nach Qualität, Freigetränke für bis zu 10 €.

Samstag 9.12. 2017

Schützenhalle Wehrstapel/Heinrichsthal