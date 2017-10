8. Mescheder Palliativ- und Hospiztag informiert über Wege der letzten Lebensphase

Palliativmedizin und Schmerztherapie soll in Meschede etabliert werden

Im Rahmen der Bildung von medizinischen Zentren hat es sich das zukünftige Klinikum Hochsauerland zum Ziel gesetzt, am Klinikstandort Meschede das Onkologische Zentrum I mit angeschlossener Palliativmedizin zu etablieren. „Es macht Sinn, die Palliativmedizin zentral hier in Meschede anzusiedeln“, ist sich Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, sicher. „Das St. Walburga-Krankenhaus ist von seiner medizinischen und strukturellen Ausstattung bestens aufgestellt und bietet schon jetzt räumlich alle Voraussetzungen, die neue Station mit Rückzugsräumen für Angehörige dauerhaft zu beheimaten. Zudem ist die St. Walburga sehr gut erreichbar, so das Angehörige und Freunde jederzeit für den Schwersterkrankten da sein können. Im Vordergrund des Palliativbereichs stehen daher nicht nur Schwerkranke und Sterbende, die an vielfältigen Symptomen, Beschwernissen und Folgen ihres von Krankheit getroffenen Lebens leiden, sondern zugleich auch deren mitbetroffenen Angehörigen.“

„Obwohl wir bisher über keine stationäre Palliativstation verfügen, führt schon heute die oftmals kaum bis nicht mehr erträgliche Krankheitssituation zur stationären Aufnahme auf der onkologischen Station. Aufgabe des Mediziner- und Ärzteteams ist es dann, die jeweilige Situation der Betroffenen aufgeschlossen aus vielerlei Perspektiven zu betrachten und Schmerzen zu lindern. Dazu gehört die medizinische Behandlung, Pflege, die Psychotherapie, die Sozialarbeit, die Krankengymnastik und auch die Seelsorge“, erklärt Saskia Kiewel, Stationsleiterin der Onkologische Abteilung am St. Walburga- Krankenhaus Meschede. „Besonders wichtig ist zu dieser Zeit die Einbindung nahestehender Menschen, denn gemeinsames Erleben in der letzten Lebensphase bereitet auf den Abschied vor. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Um für mehr Vertrautheit beim Abschiednehmen zu sorgen, werden oftmals lieb gewonnene oder gewohnte Dinge der Angehörigen von zu Hause mitgebracht oder die Kollegen aktiv bei der Pflege unterstützt.“

Ehrenamtliche Hospizarbeit unterstützen

Bundesweit wünscht sich fast die Hälfte der Bevölkerung, im Kreis des Gewohnten Abschied zu nehmen und dort in Ruhe zu Hause zu sterben, weiß Anita Wiese. Da der Patientenwille bei jeder Behandlung an erster Stelle steht, begleiten geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Betroffenen und ihre Angehörigen durch Unterstützung, Entlastung, Beratung und Vermittlung weiterer Hilfen, um so im Kreis des Gewohnten sterben zu können. Wer diesen Hospizdienst unterstützen möchte, kann sich bei Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit gerne am 18. Oktober persönlich informieren oder telefonisch mit Anita Wiese unter Tel. 0291/ 9021158 Kontakt aufnehmen. Spenden zur Unterstützung der Hospizarbeit in Meschede bitte an den Caritasverband Meschede, Konto IBAN DE 31464510120000021022 bei der Sparkasse Meschede-Eslohe unter dem Verwendungszweck: Stichwort Hospiz überweisen.

Gut zu wissen: