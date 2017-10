Das Hotel Rimberg in der Nähe von Bad Fredeburg wurde in der aktuellen Ausgabe des RELAX Guide mit 1 Lilie (14 Punkten) bewertet und zählt damit zu den sieben besten Wellness- und Ferienhotels in Nordrhein-Westfalen. Es hat somit von der Erfahrung des Jammertal-Resort (unter gleicher Leitung, Jammertal-Resort, 3 Lilien, 17 Punkte) profitiert.

Drei Häuser aus dem Sauerland haben von insgesamt 1.322 gelisteten Wellnesshotels die begehrten Lilien bekommen. Neben dem Hotel Rimberg wurde auch das Romantik-Hotel Deimann (2 Lilien, 16 Punkte) sowie das Waldhaus Ohlenbach (2 Lilien, 15 Punkte) ausgezeichnet.

Der RELAX Guide ist ein kritischer Hotelführer. Mit mehr als 1.300 Wellness- und Gesundheitshotels bietet er einen umfassenden Überblick und sagt, wo Qualität zu finden ist. Die Tests sind anonym, unabhängig und gelten als die härtesten der Branche. Von rund 100 erwähnten Hotels in NRW haben nur acht eine Lilien-Auszeichnung bekommen.

Zur Bewertung der Hotels hat der Guide die „RELAX-Guide-Lilie“ geschaffen. Seit alten Zeiten und in vielen Kulturen gilt die Lilie als Symbol der Reinheit, aber auch der Erneuerung. Seit Herbst 2001 schmücken die Lilien die besten Hotels in Deutschland: auf einer Plakette mit der jeweiligen Jahreszahl. Dabei dient die Plakette nicht nur als Qualitätsgütezeichen, sondern auch als Symbol für die überdurchschnittlich gute Befindlichkeit der Gäste.