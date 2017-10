Frauchen is meschugge. Wisst ihr ja schon, woll!? Aber getz isse echt dull. „Bubi“ nennt se mich getz immer. Und wenn se ratzgeck is, sacht se auch noch „Stinkebubi“ und dann guckt se mich immer ganz verdreht an. Ich bin doch kein Bubi! Und schon gar kein Stinkebubi!

Ich wackel dann trotzdem ganz attich mit meinem Schwänzken und guck auch ganz verdreht. Weil se das süß findet und mir dann ein Bömsken gibt, woll!? Nur manchmal dreht se dann noch mehr am Teller und dann dreh ich mich um und verzieh mich. Hat ja dann keinen Zweck mehr mit dem Fraumensch, wenn se so dull is, woll!?

Dann geh ich zu meinem Lieblingsplatz. Der is überall, wo de Sonne scheint, woll!? Am liebsten lieg ich auf den heißen Pflastersteinen und lass mir die Sonne aufen Pelz brennen. „Wie tot“, sagen de Blagen. Ich tu extra so, als wär ich tot oder als wär ich ganz tief am poofen. Dann lassen se mich auch schön in Ruhe, woll!? Müssta auch ma machen. Schomma denk ich, Herrchen würde sich gern bei mich legen, damit er auch ma Ruhe hat. Kann er von mir aus machen, woll!? Der is auch nicht dauernd am Quatschen und sacht „Stinkebubi“ oder so.

Getz kommt ja wieder der Herbst, wisst ihr ja auch schon, woll!? Dann könnt ihr euch ganz dicht vorn Ofen legen. Wenn der so richtich am Fackeln is, woll!? Das ist urgemütlich. Und dann lasst ihr einfach mal alles stehen und liegen und macht es euch schön. Das is ganz einfach, mach ich ja auch immer.

Bis bald mal,

Euer Bubi … äh … Emil

