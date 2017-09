Schmallenberg. Über 25 Mitglieder der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) kamen am vergangenen Mittwoch zum 13. SUZ-Unternehmerforum bei der Pressmind GmbH zusammen. Seit der Gründung 2011 hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu einem deutschlandweit führenden Unternehmen für automatisierte Katalogsysteme entwickelt.

Geschäftsführer Ralf Segref stellte in seinem Vortrag die Vorteile des pressmind Produkt Informations Managements heraus: „Als Komplettlösung verwaltet unsere Software unterschiedlichste Daten, wie etwa Produktbeschreibungen, Bilder, Stücklisten und Datenblätter – das Ganze bei Bedarf auch mehrsprachig. Sind die Daten einmal im System, können Sie auf verschiedenen Wegen wieder ausgegeben werden: So werden Katalog, Website, Onlineshop oder Vertriebspartner mit denselben Daten versorgt. Die Daten müssen nur einmal gepflegt werden, was für die Nutzer weniger Fehler und geringere Kosten bedeutet.“

Die Texterin Maria Horschig hielt anschließend einen Vortrag zum Thema „Einfach einfach schreiben“ und zeigte den Gästen fünf Schritte zu besseren Texten auf. „Wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es schwer, es zu schreiben“ zitierte Horschig zu Beginn ihrer Präsentation. Sie sprach sich für kurze und klare Texte aus, die pro Satz eine zentrale Botschaft enthalten. Anhand aussagekräftiger Vor- und Nachher-Beispielen zeigte sie den Gästen, mit welchen einfachen Regeln Texte ansprechend gestaltet werden können.

Hintergrund:

Die Veranstaltungsreihe „Unternehmerforum“ der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. hat sich das Ziel gesetzt, die Vernetzung und das gegenseitige Kennenlernen der Schmallenberger Unternehmen aktiv zu fördern. Durch Einblicke in Unternehmen, das Erläutern von Unternehmensprozessen und den Erfahrungsaustausch zu speziellen Themen werden neue Impulse gesetzt und Wissen am Standort weitergegeben.