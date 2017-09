Benötige ich eine besondere Wärmedämmung für mein Haus? Soll ich mit Erdgas oder Holzpellets heizen? Kann ich durch die Vitalisierung meines Trinkwassers sparen? Wie erziele ich eine optimale Wohnraumklimatisierung für mein Eigenheim? Und wo finde ich den passenden Handwerksbetrieb für meine Vorhaben? Fragen über Fragen, die als privater Hausbesitzer kaum alleine zu beantworten sind. Denn es gibt viele Möglichkeiten, sein Haus warm zu halten und noch mehr Möglichkeiten, seinen Wohnkomfort bezüglich reinem Wasser und gesunder Luft zu optimieren.

Eine Marke für Qualität im Handwerk

Um Hausbesitzern bei all diesen Fragen eine Orientierungshilfe zu geben, gibt es seit 2013 die Marke MEISTER DER ELEMENTE für alle Lösungen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Lokale Handwerkfachbetriebe, die diese Marke führen, bieten mehr, als man von herkömmlichen Handwerkern erwartet. Denn die Dienstleistung umfasst das gesamte Angebotsspektrum für den modernen Wohnkomfort. Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und innovativen Haustechniklösungen, geht der Wunsch nach natürlicher Wärme, besserem Wasser, geschützter Erde und gesunder Luft in den eigenen vier Wänden mit dem MEISTER DER ELEMENTE in Erfüllung. Die Nutzungsrechte der Marke werden von einer der größten Kooperationen des deutschen SHK-Fachhandwerk, der SHK Einkaufs- und Vertriebs AG, ausschließlich an zertifizierte Betriebe vergeben und die Einhaltung der Qualitätskriterien wird kontinuierlich überprüft.

Ein Partner für alles

Auch der Handwerksbetrieb Bürger – die Badgestalter mit Sitz in Eslohe ist ein zertifizierter Kompetenzpartner der Marke MEISTER DER ELEMENTE. Die Haustechnikspezialisten aus dem Sauerland kümmern sich um die bedarfsgerechte Planung und liefern individuelle Lösungen für das gesamte Haus. Denn das ganzheitliche Dienstleistungspaket umfasst neben einem ausführlichen Beratungsgespräch, der vollständigen Planung und der handwerklich perfekten Ausführung aller Leistungen, auch die regemäßige Wartung und Instandsetzung. Die Rundum-Abwicklung aus einer Hand, der zuverlässige Service sowie die Erreichbarkeit im Notfall sind für die Badprofis ebenso selbstverständlich wie die termingerechte Fertigstellung ihrer Ausführungen. Und nicht nur Privathausbesitzer greifen auf das Gesamtkonzept der Haustechnikspezialisten zurück, Bürger – die Badgestalter ist auch der zuverlässige Partner für heimische Gewerbeunternehmen, wenn es um die Themen Heizung, Energie und Lüftung geht.

Qualität, Expertise und modernes Baddesgin

Doch die Spezialisten aus Eslohe kümmern sich nicht nur um alle Belange in puncto Heiz-, Sanitär- und Klimatechnik. Der Handwerksbetrieb von Petra und Jochen Bürger ist zudem Mitglied der größten bundesweiten Marke in der Badmodernisierung DIE BADGESTALTER. Durch ihre langjährige Erfahrung ist das Familienunternehmen der richtige Anlaufpunkt für die individuelle Beratung, Planung und Ausführung von hochwertigen Komplettbädern. Dabei setzt Familie Bürger auf Tradition, Qualität und modernes Design, die durch ihren Sohn Marc Bürger miteinander verbunden werden. Der 27-Jährige hat als Jahrgangsbester den Betriebswirt des Handwerks absolviert und 2014 seinen Meister gemacht. Der Fußballspieler des BC Eslohe wirkt bereits aktiv im Familienbetrieb mit, gibt neue Impulse und ist das zukünftige Gesicht der Firma.

Bürger – DIE BADGESTALTER

Hauptstrasse 1a

59889 Eslohe

Tel.: +49 2973 97 93 0

Fax: +49 2973 24 36

e-Mail: info@buerger-die-badgestalter.de

Internet: www.buerger-die-badgestalter.de