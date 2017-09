Mescheder BerufsInfoBörse am 22. und 23.9. von 9-14 Uhr

„Was soll ich nur werden? Was kann ich? Was macht mir Spaß?“ Fragen, die Jugendliche und junge Erwachsene sich nicht nur während der Schulzeit stellen. Gut, dass es seit 14 Jahren die BerufsInfoBörse Meschede gibt. Einmal pro Jahr verwandelt sich das Berufskolleg am Dünnefeld in eine große Berufs- und Karrieremesse.

„Mein Beruf. Meine Chance. Meschede – Entdecke deine Möglichkeiten“ – mit diesem Slogan wirbt die Kreis- und Hochschulstadt seit 14 Jahren auf der BerufsInfoBörse (BIB) für Berufs- und Karrierewege. Jungen Menschen aus der Region werden bei der zweitägigen Berufsinformationsmesse am Berufskolleg in Meschede interessante Karrieremöglichkeiten und persönliche Berufswege in der Heimat präsentiert. „Die BIB dient als erste Orientierung, welche Möglichkeiten mit welchem Schulabschluss möglich sind und welche Angebote der Ausbildungsmarkt bietet. Vor allem für Schüler und Schülerinnen der 8. Klassen und der Einführungsphase besteht auf der BIB die Möglichkeit, sich persönlich über die Unternehmen und verschiedene Berufsbilder zu informieren“, berichtet Christina Wolff, Wirtschaftsförderin der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Aber auch Eltern, Lehrern und interessierten Bürgern bietet die einzigartige Kombination der Unternehmensstände und des praktischen Berufsschulalltags einen spannenden Einblick.

Karriere in Meschede, Bestwig und Umgebung

Über 70 Aussteller mit mehr als 180 verschiedenen Berufsmöglichkeiten im heimischen Raum präsentieren sich im Berufskolleg. Hier wurde der Grundstein so mancher Karriere im Sauerland gelegt. In speziellen Schul-Info-Veranstaltungen informierte die Wirtschaftsförderung im Vorhinein über 600 Schüler über den neuen Messekatalog, das Programm sowie den Online-Auftritt der BIB und die UnternehmensWoche Meschede. Die örtlichen Schulen bewerten das Messeangebot als sehr erfolgreich und als einmalige Chance, Unternehmen nahe zu kommen.

Unter www.bib-meschede.de gibt es ganzjährig weitere Informationen. (db)