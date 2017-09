Soest. Auch im Oktober zeigt sich Soest im Rahmen verschiedener öffentlicher Themenführungen wieder von ganz unterschiedlichen Seiten.

So lassen Straßenbezeichnungen bei der Tour „Straßenschilder erzählen ihre Geschichten“ am Sonntag, dem 15. Oktober, Vergangenheit wieder lebendig werden, erlauben Einblicke in die spannende Historie der Stadt, erinnern an alte Plätze und Traditionen oder bedeutende Persönlichkeiten. Treffpunkt für diesen informativen Rundgang ist um 14.30 Uhr an der Tourist Information in der Teichsmühlengasse, die Teilnahmegebühren liegen bei 7,00 Euro pro Person

Entlang Grünsandsteinmauern und idyllischen Fachwerkzeilen geht es bei der Mondschein-Promenade am Freitag, dem 20. Oktober, um 19.30 Uhr ebenfalls von der Teichsmühle aus auf eine abendliche Entdeckungsreise durch die alte Hansestadt. Petroleumlampen leuchten dabei den Weg. Der Kostenbeitrag für diese Führung liegt bei 9,00 Euro pro Person inklusive eines Begrüßungsschluckes zu Beginn und eines Mondscheintrunkes zum Abschied sowie eines kleinen Tonstamperls den man als Erinnerung mit nach Hause nehmen kann.

Im Reformationsjahr 2017 erwartet Geschichtsinteressierte am Dienstag, dem 31. Oktober, um 14.30 Uhr beim Rundgang „Die Reformation in Soest“ ein Stadtrundgang der besonderen Art bei dem es viel Wissenswertes zu erfahren gibt. Schließlich hatte Luthers Thesenanschlag epochale Wirkung auch für Soest…Die Führung startet ebenfalls an der Tourist Information, die Teilnahmegebühren betragen 5,00 Euro pro Person.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist für alle genannten Führungen eine telefonische Voranmeldung unter 02921 66350050 bzw. der Ticketkauf vorab bei der Tourist Information Soest notwendig.

Darüber hinaus findet jeden Samstag um 14.30 Uhr und bis einschließlich Oktober auch sonntags um 11.30 Uhr eine „Altstadtführung“ für Einzelanschließer inklusive Innenbesichtigung zweier Kirchen statt. Die Teilnahmegebühren liegen bei 5,00 Euro pro Person, Treffpunkt ist an der Tourist Information.