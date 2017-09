Über viele Wochen und Monate haben sich Hoteliers und Inhaber anderer gastronomischer Betriebe aus dem Sauerland regelmäßig getroffen und über ein Positionspapier der Tourismuswirtschaft und der Gastronomie zum Thema Windkraft nachgedacht. Aus den „Rimberger Gesprächen“ wurde die „Initiative Rimberger Kreis“ gebildet, in dem fast alle größeren Hotels und touristischen Betriebe aus dem Raum Winterberg und Schmallenberg sowie aus dem gesamten Sauerland vertreten sind. „Unsere Betriebe stehen für tausende Arbeitsplätze, die bei vollem Ausbau der Wind-Industrieflächen bedroht sind“, betont der Sprecher des Initiativkreises Alfons Schnieder vom Hotel Rimberg. Jetzt wurde das 10 Thesen-Papier von rund 40 Inhabern der führenden Hotels und Gastronomiebetriebe aus dem ganzen Sauerland unterzeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach der Bundestagswahl werden die 10 Thesen als „offener Brief“ persönlich der Landesregierung in Düsseldorf überreicht.

Sofortiger Stopp des Ausbaues und aller Planungen

In ihren Forderungen sind die Vertreter aus dem Gastgewerbe unmissverständlich. So lautet es schon im ersten Punkt: Keine Windgeneratoren auf den Bergen des Hochsauerlandes! Sofortiger Stopp des Ausbaues und aller Planungen. Auch in den weiteren Thesen lassen die Verantwortlichen der Hotels und Gastronomiebetriebe keinen Zweifel an ihrer Ablehnung gegen Wind-Industrieflächen auf den Höhen im Land der tausend Berge. Sie befürchten erhebliche Auswirkungen auf den Tourismus, wenn es zur Errichtung von Windgeneratoren auf den Bergen des Hochsauerlandes kommen sollte. Wörtlich heißt es: „In Winterberg und im Schmallenberger Sauerland ist der Tourismus eine der beschäftigungspolitisch wichtigsten Wirtschaftszweige mit mehr als 2 Mio. Jahresübernachtungen. Über Jahrzehnte wurde mit großem Aufwand eine leistungsfähige Tourismusregion aufgebaut. Das halten wir für äußerst erhaltens- und schützenswert. Auch hängen tausende Arbeitsplätze direkt und indirekt davon ab, die nicht gefährdet werden dürfen. Es gibt andere Regionen, in denen der Ausbau von Windparks umweltverträglicher, naturschonender und optisch vertretbarer möglich ist.“

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Das Thesenpapier hat die „Initiative Rimberger Kreis“ unter anderem auch an die Ratsmitglieder der Stadt Schmallenberg geschickt, um damit bei den weiteren Planungsentscheidungen der Stadt für die ausgewiesene Fläche Bracht-Knüppelhagen die Ablehnung der Tourismusbetriebe deutlich zu machen. Wie die Initiatoren des Thesenpapieres betonen, gelten die Forderungen auch für alle anderen ausgewiesenen oder in Planung befindlichen Flächen, durch die sichtbar die Attraktivität der Sauerländer Landschaft nachteilig beeinträchtigt wird. Unterstützung erhalten die Touristikunternehmen unter anderem auch vom Verein für Umwelt und Naturschutz Schmallenberg, oder von Sauerland Initiativ und vielen Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Tourismus verbunden sind.

Die 10 Thesen der Sauerländer Hoteliers und Tourismusbetriebe

Resolution der Tourismuswirtschaft und der Gastronomie