Gewinner bei der Volksbank Reiste-Eslohe

Einen Volltreffer landete in dieser Woche eine Kundin der Volksbank Reiste-Eslohe eG. Beim monatlichen Gewinnsparen fiel ein Gewinn von 5.000 Euro auf ihr Los. Überbracht wurde die gute Nachricht jetzt von Vorstandsmitglied Dirk Schulte und dem Kundenberater Thomas Willmes. Die Freude stand Margarete Schöttler ins Gesicht geschrieben.

Glückskind der Sommerziehung wohnt in Gellinghausen

In der Sommerziehung wurden zusätzlich zur Monatsziehung 3 Reisen nach Bora Bora sowie 55 Wien-Reisen verlost. In Gellinghausen durfte sich Franz Zeppenfeld mit seiner Ehefrau Magdalene über eine Städtereise für 2 Personen nach Wien freuen.

Das Ehepaar Zeppenfeld wurde mit dieser Nachricht durch den Geschäftsstellenleiter Richard Reuner in Westernbödefeld überrascht. Noch waren sie ganz ungläubig und mussten ihren Gewinn erst realisieren.

Beim Gewinnsparen der Genossenschaftsbanken werden monatlich von fünf Euro Einsatz je Los vier Euro gespart und am Jahresende an den Sparer ausgezahlt. Ein Euro dient als Spieleinsatz. Darüber hinaus kommt beim Gewinnsparen der Volksbank-Kunden viel Geld für soziale und kulturelle Zwecke im Geschäftsbezirk der Volksbank Reiste-Eslohe zusammen: „Jeder Gewinnsparer zeigt auf diese Weise auch gesellschaftliches Engagement“, so Bankdirektor Schulte.