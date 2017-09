Kostenlose Pflegekurse für Angehörige körperlich (somatisch) erkrankter Patienten

Angehörige, die vor der Herausforderung stehen, erkrankte Familienmitglieder zu pflegen benötigen Unterstützung. Für die Beratung und Schulung der Familienangehörigen bietet das Klinikum Arnsberg spezielle Pflegekurse an. Die für die Teilnehmer kostenfreien Pflegekurse vermitteln die notwendigen Kenntnisse, richtigen Handgriffe und geben vor allem Sicherheit im Umgang mit pflegebedürftigen Personen. Darüber hinaus können sich die Pflegenden über ihre Erfahrungen austauschen. Die Kurse finden in der Tagespflege des Klinikums Arnsberg, Springufer 2, in Arnsberg-Neheim statt und werden von der Universität Bielefeld unterstützt. Ein Kurs umfasst jeweils drei Nachmittage. Während der Kursdauer können die pflegebedürftigen Angehörigen in der Tagespflege betreut werden. Die Kursreihen richten sich zum einen an Angehörige von körperlich (somatisch) Erkrankten und des Weiteren an jene von Demenzerkrankten. Die nächsten Kurstermine sind (jeweils von 17 bis 20 Uhr):

Für Angehörige körperlich erkrankter Patienten:

05.10.(Kursbeginn), 12.10., 19.10.17

02.11.(Kursbeginn), 09.11., 16.11.17

Für Angehörige an Demenz erkrankter Patienten:

10.10.(Kursbeginn), 17.10., 24.10.17

07.11.(Kursbeginn), 14.11., 21.11.17

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis ca. zwei Wochen vor Kursbeginn gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung: Klinikum Arnsberg, Tagespflege, Telefon 02932 / 980-1290

Des Weiteren bieten kostenfreie Gesprächskreise für pflegende Angehörige die Möglichkeit zum Kontakte knüpfen sowie zum Austausch mit Anderen. Die Treffen finden ebenfalls in den Räumen des St. Johannes Pflegezentrums statt. Die nächsten Treffen sind: 27.09., 25.10. und 29.11.2017, jeweils ab 17:00 Uhr.



Klinikum Arnsberg GmbH

Goethestraße 15

59755 Arnsberg

Telefon: 02932 980-8060

Telefax: 02932 980-738060

E-Mail: r.bornkessel@klinikum-arnsberg.de