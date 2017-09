Auch dieses Jahr zeigt sich der Luftsportclub Attendorn-Finnentrop e.V. in Kooperation mit Arthur Skipp wieder in bereits bewährter Tradition von seiner familiären Seite. Jung und Alt sind herzlich zum Fest auf dem Flugplatz in Heggen eingeladen. Los geht´s am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr, mit Nachtflugshow und großem Höhenfeuerwerk werden gleich zwei Highlights am Samstagabend geboten. Neben den echten Profis mit ihren farbenfrohen, beeindruckenden und manchmal lustigen Drachen, sollen natürlich die Besucher ihre Drachen steigen lassen. Egal ob gekauft oder selbst gebastelt, groß oder klein: Alle zusammen schmücken den Luftraum über dem Flugplatz, den sonst die ambitionierten Sportflieger des LSC für sich in Anspruch nehmen. Diese bleiben nämlich an diesem feierlichen Wochenende ausnahmsweise am Boden und sorgen für das Wohl der Besucher. Es gibt Kaffee und Kuchen, handfeste Mahlzeiten, Kaltgetränke und einen großen Kinderspielbereich.

Nach dem Motto „Warum fliegst DU noch nicht“ beantworten alle Mitglieder des LSC immer gerne Fragen zum Thema Flugsport und Vereinsleben und hoffen auf großes Interesse. Der Eintritt ist natürlich kostenlos. Jetzt müssen wir alle nur noch die Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt und alle Drachen in die Lüfte hebt!