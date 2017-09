Schmallenberg / Hochsauerlandkreis. Bisher haben sich 50 verschiedene Vereine angemeldet. Noch gibt es genügend freie Sitzplätze beim VereinsForum zum Thema Crowdfunding in der Stadthalle Schmallenberg am 21. September um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr). Die Volksbank Bigge-Lenne bietet interessierten Vereinsmitgliedern noch bis zum 18. September die Möglichkeit zur Anmeldung: online über www.voba-bigge-lenne.de/vereinsforum, per Telefon 02972-9700-1455 oder persönlich vor Ort in einer Filiale.

Prominenter Besuch aus Köln hat sich angekündigt: Andreas von Thien ist zu Gast und moderiert den Abend. Er ist bekannt als Sportredakteur und Moderator bei RTL, präsentiert regelmäßig in den Wochenendausgaben von RTL Aktuell den Sport. Von Thien selbst ist Botschafter der Malteser Hilfsorganisation „Hoffnung spenden – Hilfe für Kinder und Familien in Not“ und fördert und unterstützt Kinder und Jugendprojekte. „Deshalb spielt er diesen „Doppelpass zwischen dem Rheinland und dem Sauerland“, weil ihn die Idee des Crowdfunding begeistert hat“, freut sich Marketingleiter Frank Segref über den prominenten Gast aus Köln.

Das erste Volksbank-VereinsForum soll Vereinsmitglieder, Vereinsvorstände und Interessierte darüber informieren, wie sie mit Hilfe von Crowdfunding ganz einfach finanzielle Mittel aufbringen, um die Zukunftspläne für den Verein zu verwirklichen. Erfahrungen anderer Menschen und Vereine, die Crowdfunding bereits erfolgreich für ihren Verein genutzt haben, werden in Talkrunden vertieft.

Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung. Im Anschluss daran gegen 19.30 Uhr lädt die Volksbank zu einem Imbiss und Getränken ein. Es besteht die Möglichkeit zum Netzwerken. Dazu gibt es weitere praktische Hinweise zur Crowdfunding-Plattfom am Informationsstand durch Kundenberater der Volksbank.