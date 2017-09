Ostwig und Sögtrop vertreten den Hochsauerlandkreis 2018 auf Landesebene: Beide haben den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen.

Ostwig und Sögtrop heißen die großen Gewinner beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Beide Orte werden als Sieger den Hochsauerlandkreis nun auch beim Landeswettbewerb 2018 vertreten.

Heute morgen nahm die Bewertungskommission des Kreises unter dem Vorsitz von Landrat Dr. Karl Schneider noch die letzten Dörfer unter die Lupe. Mittags tagte die Jury. Insgesamt hatten sich zwölf Ortsteile in den letzten Tagen der Jury gestellt: Fünf Dörfer in der Gruppe mit bis 699 Einwohnern, sieben in der Kategorie der größeren Dörfer.

Kreissieger in der Gruppe I, Dörfer bis 699 Einwohner: 1. Platz für Sögtrop (Stadt Schmallenberg), 2. Platz für Dreislar (Stadt Medebach), 3. Platz für Helmeringhausen (Stadt Olsberg).

Kreissieger in der Gruppe II, Dörfer ab 700 Einwohner: 1. Platz für Ostwig (Gemeinde Bestwig), 2. Platz für Grevenstein (Stadt Meschede), 3. Platz für Fleckenberg (Stadt Schmallenberg).

Für die Erstplatzierten gab es jeweils 1000 Euro, jeweils 750 Euro für die zweiten und 500 Euro für die dritten Plätze.

Sonderpreise: Vier Projekte in den Dörfern zeichnete die Jury gesondert mit jeweils 300 Euro aus. Gewürdigt wurden in Fleckenberg die naturnahe Umsetzung des Dorfgartens unter Einbeziehung der Latrop, in Helmeringhausen das Projekt „Apfeldorf“, in Brilon-Wald der Projektansatz „vom Industriedorf zum Tourismusdorf“, in Voßwinkel die Bürgeraktivierung durch die „Vereinsmesse“.

Geldgeschenke: Jeweils 150 Euro als Anerkennung gab es für die übrigen Dörfer, die nicht unter den ersten drei Platzierten landeten: Brilon-Wald, Langewiese (Stadt Winterberg), Allendorf (Stadt Sundern), Berge (Stadt Meschede), Voßwinkel (Stadt Arnsberg), Westfeld-Ohlenbach (Stadt