115 Ballone hoben beim Abendstart Richtung Paderborn

ab

Warstein, 5. September 2017 – 189 bunte Ballonstarts, über 800 Schützen

und 4.800 Besucher – das sind die Zahlen vom Tage bei der 27. Warsteiner

Internationalen Montgolfiade. Zahlreiche Schützenvereine folgten der

Einladung von Brauerei-Chefin Catharina Cramer zum 8. Warsteiner

Majestäten-Treffen.

Zur Halbzeit der 27. Warsteiner Internationalen Montgolfiade sorgten gute

Bedingungen am fünften Tag für zwei Massenstarts. Vom Flughafen

Paderborn/Lippstadt hoben am Morgen 45 Piloten mit ihren Ballonen in Richtung

Hameln ab und sorgten für ein ungewohnt farbenprächtiges Bild über den Startund

Landebahnen. Gleichzeitig rüsteten in Warstein 29 Teams ihre Ballone auf

und entschwanden in den Himmel Richtung Rüthen. Am Abend mischten sich

unter die großen Riesen auch wieder unzählige Sonderformen wie Minion „Stuart“,

Seepferdchen „Neptuno“, Pelikan „Jack“, das Mädchen „Barbette“ und erstmals

auch „Busby“ der Wachmann der königlichen Garde des Piloten Paul Burrows aus

Bristol in Großbritannien.

Königlich ging es aber nicht nur am Warsteiner Himmel zu, sondern auch im

Warsteiner Festzelt. 800 Schützen der Vereine aus der Region kamen traditionell

zum Warsteiner Majestäten-Treffen im Festzelt zusammen. Beim Ausschießendes 8. Warsteiner Ballonkönigs lieferten sich die Vereine ein spannendes Kopf-an-

Kopf-Rennen. Am Ende konnte sich Philipp Demandt vom Schützenverein

Liesborn e.V. gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Er gewann mit 3,843

Sekunden, dem schnellsten Schuss, einen Hubschrauberrundflug für seine

Königin Carina Dörhoff und drei weitere Vereinskameraden über seinem

Heimatort. Außerdem gab es für die Schützenvereine eine Tombola-Verlosung mit

Ballonfahrten als Hauptpreise sowie Gutscheine von Festmoden Goesmann und

Warsteiner Pilsener. Besonderes Highlight war für die Schützen in diesem Jahr ein

Mini Candle-Light, das zu Feier des Tages durchgeführt wurde.

Gewinne und Gewinner bei der Tombola zum 8. Warsteiner Majestäten-Treffen:

3 x 2 Ballonfahrten:

– Schützengesellschaft Willingen e.V.

– Schützenbruderschaft Antfeld

– St. Nikolaus Schützenbruderschaft

1x 400 Euro Gutschein Festmoden

– Schützenverein Böckum-Norddorf

2 x 200 Euro Gutschein Festmoden

– Schützenbruderschaft St. Marien Waltringen 1690 e. V.

– Jägerverein Neheim 1834 e.V.

2 x 100 Liter Warsteiner:

– St. Hubertusbruderschaft Rüthen

– Schützenbruderschaft Hirschberg e.V.